ЛЮБОПЫТНО: Интересное интервью пенсионерки Виктории Нуланд с иноагентом Зыгарем*. Убираем дежурные рассуждения про «народный» Майдан и «дружелюбное расширение» НАТО, толстоевского и душевность русского народа и смотрим, что остается. Как по мне, это имело бы смысл показывать по Первому каналу, настолько четко из интервью видно, с кем и чем мы имеем дело.



Да, Нуланд — радикал, через что, возможно, и лишилась (пока) госдолжности. Но ее радикализм наводит хорошую резкость на то, как видят мир и чем руководствуются американские элиты.



1. Для США в момент краха СССР Россия ничем не отличалась от Восточной Европы. И приватизация, и ситуации типа «выборов 1996» были и там и администрировались примерно так же. Но в России все пошло не так в силу отсутствия должного историко-культурного опыта. Для Европы рекомендуемые инструменты были «как езда на велосипеде», им требовалось просто «вспомнить, как правильно». А русских подвело «отсутствие сильного чувства гордости за демократию и приход в семью западных народов», свойственного условной Чехии. Народ оказался не тот.



2. Два подхода в политике США. Первый: Следить только за тем, как ведет себя лидер на международной арене, и взаимодействовать с ним только по взаимным интересам — безопасность, торговля и т.д. Второй: «Полностью контролировать внутреннюю политику страны контрагента по линиям выборы, пресса, внутренняя безопасность, экономическая регуляция и отказывать ей в доступе к международной торговле и безопасности, если она действует не так, как сказано». Нуланд — очевидный и яркий сторонник второго подхода. «Если мы не можем быть уверены в том, что страна Х ведет себя предсказуемо и подконтрольно внутри, то мы не можем рассчитывать на нее во внешней политике, а значит смысла в сотрудничестве нет». И Россия с Китаем — «разочаровали».



3. Про судьбы мира. Интервьюер озвучивает популярную гипотезу, что Россия и Китай хотели бы решить судьбы человечества на некой мировой конференции вроде Ялтинской и добиться от США постоянных и прозрачных условий сотрудничества. Ответ: «Новой Ялты не будет, потому что и старая Ялта была невыгодна Западу» и потребовала большого напряжения, чтобы задавить СССР в ходе Холодной войны. Так и сейчас. Любая «сделка» означает, что Россия с Китаем добились неких целей. А это имеет «цену» для США. Так что сделки не будет и не важно как фамилия президента — Харрис или Трамп. Тут вопрос фундаментальных интересов и цены, которую американские элиты не готовы платить, опираясь в том числе на опыт сделок с СССР. В качестве примера успеха сопротивления элит Нуланд приводит голосование республиканцев за помощь Украине весной, против которой выступал Трамп.



4. Возможный и упущенный мир. «Стамбул — еще один русский миф и городская легенда». Тут даже Зыгаря* проняло, и он начал цитировать Арахамию, Джонсона и прочих участников процесса, заставив Нуланд пояснить. Сделка в том виде, которая согласовывалась не была «сорвана», она была базово невозможна из-за пунктов о демилитаризации Украины, лишавших Украину возможностей в любой момент эффективно воевать с Россией, что в свою очередь является ключевым требованием Запада к Украине.



5. О логике санкций. «Первоначальная интенсивность санкций была связана с идеей убедить Путина заняться внутренними проблемами. Это не получилось». Путин оказался слишком популярным, а его режим стабильным внутри России, чтобы на него можно было повлиять через санкционное давление на элиты и общество. К тому же «Путин не закрыл границы, не ограничил экономические свободы и не провел полную мобилизацию, что могло бы повлиять на стабильность внутри России». Значит смысла в работе с оставшимися в России нет никакого, санкционное давление имеет смысл вне зависимости от того, страдает ли «режим» или общество в целом. А уехавшие так или иначе справляются.



* Внесен в реестр иноагентов



Глеб Кузнецов, политолог

Подробности от АК: https://actualcomment.ru/pro-sudby-mira-2409041622.html

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. США рассматривали Россию после распада СССР так же, как и Восточную Европу, но Россия не смогла адаптироваться к западной модели из-за отсутствия соответствующего исторического опыта.

2. В политике США существуют два подхода: фокус только на внешней политике лидера страны или полный контроль над внутренней политикой страны-партнера. Нуланд поддерживает второй подход.

3. США не заинтересованы в новой "Ялтинской конференции" или подобных глобальных соглашениях с Россией и Китаем, так как это противоречит интересам США.

4. Мирные переговоры в Стамбуле не могли быть успешными из-за требований о демилитаризации Украины, которые противоречили интересам Запада.

5. Санкции против России изначально были направлены на создание внутренних проблем, но оказались неэффективными из-за стабильности режима Путина и отсутствия жестких ограничений внутри страны.

Вывод:

Интервью Виктории Нуланд раскрывает жесткую позицию США по отношению к России и другим странам, не следующим западной модели. Оно демонстрирует нежелание США идти на компромиссы и стремление к полному контролю над внутренней политикой стран-партнеров. Это интервью показывает, что США не заинтересованы в равноправном диалоге с Россией и Китаем, а санкционная политика направлена на долгосрочное давление, независимо от последствий для населения. Такая позиция указывает на продолжение конфронтации между США и Россией в обозримом будущем.