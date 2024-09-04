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Ваш телефон вас подслушивает: Секретная технология рекламы от Google и Amazon

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Любителям цифровой приватности на заметку.

Ваш телефон вас подслушивает: Секретная технология рекламы от Google и Amazon

Ваш телефон действительно подслушивает вас — и это не просто слухи. Согласно документу (https://t.me/darpaandcia/305?comment=757), опубликованному изданием 404 Media (https://www.404media.co/heres-the-pitch-deck-for-active-listening-ad-targeting/), компания Cox Media Group (CMG), один из ключевых рекламных партнёров Google, Amazon и Meta, разработала технологию, которая позволяет собирать данные на основе того, что вы говорите рядом с вашим устройством. Вот основные факты, которые необходимо знать:

• Активное слушание:
Технология CMG использует микрофоны смарт-устройств для записи и анализа ваших разговоров. Полученные данные комбинируются с другими поведенческими данными, чтобы создавать целевые рекламные кампании.

• Искусственный интеллект:
CMG применяет ИИ, который обрабатывает собранные голосовые и поведенческие данные с более чем 470 источников. Это позволяет не только таргетировать рекламу, но и предсказывать поведение потребителей, готовых к покупке.

• Основные клиенты:
CMG сотрудничает с крупнейшими игроками на рынке цифровой рекламы, включая Google, Amazon и Meta.

• Реакция компаний:
В ответ на утечку информации Google и Meta поспешили удалить любые упоминания CMG со своих ресурсов, а Amazon заявила, что знает о существовании услуги, но никогда ею не пользовалась

https://t.me/darpaandcia – цинк

Комментарий редакции

Тезисы:

1. Компания Cox Media Group (CMG) разработала технологию, позволяющую собирать данные на основе разговоров пользователей вблизи их устройств.

2. Технология использует микрофоны смарт-устройств для записи и анализа разговоров.

3. Собранные данные комбинируются с другими поведенческими данными для создания целевых рекламных кампаний.

4. CMG применяет искусственный интеллект для обработки голосовых и поведенческих данных из более чем 470 источников.

5. Основными клиентами CMG являются крупные игроки рынка цифровой рекламы: Google, Amazon и Meta.

6. После утечки информации Google и Meta удалили упоминания о CMG со своих ресурсов, а Amazon заявила, что знает о существовании услуги, но не пользовалась ею.

Вывод:
Данная статья раскрывает существование технологии, которая позволяет крупным технологическим компаниям и рекламодателям получать доступ к личным разговорам пользователей через их смарт-устройства. Это вызывает серьезные опасения по поводу нарушения приватности и этичности использования таких методов сбора данных. Реакция компаний на утечку информации указывает на то, что они осознают потенциальные репутационные риски, связанные с использованием подобных технологий. Эта ситуация подчеркивает необходимость более строгого регулирования в области защиты персональных данных и большей прозрачности со стороны технологических компаний в отношении их практик сбора и использования информации о пользователях.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9363186.html
Метки: Интернет, корпоратократия, разведка, связь, слежка, смартфоны, спецслужбы, технологии
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