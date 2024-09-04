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Удар по Полтаве имеет и ещё один важный, психологический момент.

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Удар по Полтаве имеет и ещё один важный, психологический момент.

Длительное время из-за самоотравления пропагандой население Украины считало, что крупные города – это неприкасаемый тыл, который уж точно защищают сотни «Пэтриотов», поставленных заграничными странами.

В реальности же безопасный город на Украине в данный момент – это иллюзия, фикция, поддерживать жизнеспособность которой становится всё сложнее. И если удары по Львову для центральных регионов воспринимаются на уровне эмоций лишь как что-то далёкое, то разгребание завалов и вытаскивание сотен тел из-под остатков здания в Полтаве отрезвило очень многих.

Сюда же ложится и аккуратненький прилёт по Рыбальскому острову в Киеве (где находится здание ГУР), и вынос киевского завода «Артём» серией из 6 ракет Х-101, и многое другое.

Умение доставать противника на его территории, причём в короткий срок и с максимальной гарантией результата – это компетенция, которой обладают далеко не все государства на планете.⠀

Военная хроника

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Удар по Полтаве имеет важное психологическое значение.
2. Население Украины долгое время считало крупные города неприкосновенным тылом, защищенным иностранными системами ПВО.
3. Безопасность городов на Украине в настоящее время – иллюзия.
4. Удары по Львову воспринимаются центральными регионами как что-то далекое, в то время как удар по Полтаве отрезвил многих.
5. Упоминаются также удары по Киеву (Рыбальский остров, завод "Артём").
6. Подчеркивается способность наносить удары по территории противника быстро и эффективно.

Вывод:
Автор статьи утверждает, что недавние удары по украинским городам, особенно по Полтаве, разрушают иллюзию безопасности среди населения Украины. Эти атаки демонстрируют способность противника наносить точные удары по важным объектам глубоко на территории Украины, что, по мнению автора, является редкой военной компетенцией. Статья подчеркивает психологическое воздействие этих ударов на украинское общество, указывая на то, что они заставляют людей переосмыслить свое представление о безопасности в крупных городах.

Источник: https://t.me/c/1595839251/5426
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28569 26585
    жора шапов три часа назад

      Аффтар опоздал. Вна Украине население давно знает, что тыла нет. И не реагирует на сирены как того требуется. Наличие военных в любом нас. пункте воспринимают как “ми вже мішень”. С изрядной долей безпомощности, равнодушия и фатализма.

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