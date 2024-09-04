▫️ Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Комаровка, а также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Ольговка и Погребки.

Уничтожена боевая бронированная машина ВСУ и три автомобиля, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Кубаткин, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Обуховка, Снагость и Успеновка.



В лесных массивах продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся проникнуть вглубь российской территории.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Великий Бобрик, Глухов, Мирополье, Новые Басы, Орловка, Павловка, Сумы, Эсмань, Юнаковка и Ямполь.



▫️ За сутки потери ВСУ составили до 450 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, в том числе: три САУ «Caesar» производства Франции и одна М777 производства США, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня производства США, в том числе: одна M142 HIMARS и одна M270 MLRS.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО HIMARS и три MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России