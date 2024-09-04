3 сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городе Львов, на которых осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 23-й и 25-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золочев, Гоптовка, Александровка и Великие Проходы Харьковской области.

ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 66-й механизированных, 63-й мотопехотной бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Колесниковка Харьковской Области, Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отразили контратаку формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника составили до 480 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм гаубица М101 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 143-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Георгиевка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны.

Противник потерял до 670 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 32-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Украинск, Димитров и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника составили более 480 военнослужащих, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Доброволье Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял до 150 военнослужащих и пять автомобилей.

▫️Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Берислав, Токаревка, Веровка Херсонской области и Тамарино Николаевской области.

Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 30 беспилотных летательных аппаратов.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31017 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17814 танков и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14039 орудий полевой артиллерии и минометов, 25556 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России