20 лет назад произошел один из самых страшных террористических актов в истории России – захват заложников в Бесланской школе №1. В тот день террористы захватили в плен более 1100 детей и взрослых, которые провели три дня в тяжелых условиях без еды и воды. В результате этой трагедии погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Сегодня в баскетбольном зале, где проходили эти события, находится мемориальный комплекс, посвященный памяти погибших. Здесь можно увидеть фотографии преподавателей, студентов и сотрудников правоохранительных органов, которые боролись за их освобождение. На стенах изображена вода, символизирующая нехватку воды среди заложников. Также есть фигуры ангелов, изображающие невинных детей, а также мемориальные венки и цветы.

Один из выживших в этом кошмаре – Ацамаз Мисиков, которому на тот момент было всего 7 лет. Он помнит, как мать схватила его за руку и побежала к выходу, но террористы уже стреляли там. Они прятались в классах вместе с другими учениками, пока террористы не нашли их и не загнали в спортзал.

Казбек Мисиков, отец Ацамаза, по образованию был сапером, и ему удалось обезвредить несколько бомб, что спасло жизни многим людям. Его сын говорит, что после этих событий у него развилось трепетное отношение к воде и страх ходить в школу.

В этом году исполняется 20 лет со дня трагического события, и многие продолжают приходить на место трагедии, чтобы почтить память жертв. В настоящее время школа находится на реконструкции, а в баскетбольном зале, где все это происходило, планируется открыть уникальный международный антитеррористический центр.

В память о событиях в Осетии 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

Тем временем сотрудники отряда «Центроспас» МЧС России в Жуковском в 20-летнюю годовщину захвата заложников в школе №1 Беслана почтили память своих товарищей – Валерия Замараева и Дмитрия Кормилина, которые погибли, спасая людей.

Траурная церемония прошла в Жуковском на Быковском мемориальном кладбище, где захоронены Замараев и Кормилин. «Исполнилось 20 лет с нечеловеческой трагедии в Беслане, но боль трагедии не притупилась. Каждый год 3 сентября мы собираемся тут, чтобы почтить память наших братьев – Валеры и Димы, склоняем головы перед их мужественным поступком», – сказал начальник отряда Александр Кресан.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян представит свой фильм «Беслан 2004/2024», посвященный 20-летию трагедии в Беслане, сообщает пресс-служба телеканала RT.

«Премьера состоится 3 сентября в 23:20 в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"», – уточнили в материале. С четвертого сентября фильм можно увидеть на сайте документального канала RTД и в эфире RT на разных языках.

«На месте терактов, где погибают дети, обычно оставляют детские игрушки. А здесь, в бесланской школе, принято оставлять воду, потому что эти твари не давали детям пить. И дети сидели здесь на жуткой жаре», – говорит Симоньян в фильме.

В своем фильме она встречается с бывшими заложниками, многие из них – герои ее сюжетов, снятых 20 лет назад. Все дни трагедии в 2004 году будучи корреспондентом программы «Вести», она выходила в прямой эфир с репортажами.

«Я помню, что после первого взрыва я стала звонить в Москву и говорить, тут происходит что-то страшное, взрыв. И тут второй взрыв и вырубается связь. Связь осталась только во флайке (передвижная спутниковая станция). И мы понимаем, что… ну и все, и начинается беспорядочная стрельба. Бегут люди, дети, им в спины оттуда стреляют. Американцы бросили свои броники и куда-то убежали. А наш Эдик Бондаренко взял броник, стал меня прикрывать», – вспоминает в фильме Симоньян.

В первый день учебного года, двадцать лет назад, во время праздничной линейки из подъехавшего грузового автомобиля выскочили вооруженные боевики. Они открыли стрельбу и стали сгонять всех присутствующих в здание школы.

Также герои фильма, объединенные общей трагедией, рассказывают, как по-разному сложилась их жизнь. Так, Анжела Сидакова сейчас работает учительницей в школе, а ее сын Алан впервые даже для своих родных рассказывает подробности тех страшных дней. Камболат Баев, также оказавшийся среди заложников в 2004 году, стал реаниматологом и уже сам спасал людей после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве.

Одним из героев фильма стал Герой России Вячеслав Бочаров, бывший командир группы спецподразделения «Вымпел», участвовавшего в спасении заложников в Беслане. По словам Бочарова, у СМИ, которые обвиняли российских журналистов в занижении числа заложников, а силовиков – в большом количестве погибших, «стояла задача изложить события в той тематике, которая была нужна тем, кто платил деньги».

Утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане. Боевики загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к школе подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.

Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

По материалам портала Дербент, ТАСС, Первого канала

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. В России отмечают 20-летие теракта в Бесланской школе №1.

2. В результате теракта погибли 334 человека, включая 186 детей.

3. На месте трагедии создан мемориальный комплекс.

4. Один из выживших, Ацамаз Мисиков, делится воспоминаниями о событиях.

5. 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

6. Сотрудники МЧС почтили память погибших коллег в Жуковском.

7. Маргарита Симоньян представляет фильм "Беслан 2004/2024" о трагедии.

8. В фильме показаны судьбы бывших заложников спустя 20 лет.

9. Герой России Вячеслав Бочаров комментирует освещение событий в СМИ.

10. Приводятся подробности о ходе теракта и его последствиях.

Вывод:

Статья освещает 20-летнюю годовщину трагических событий в Беслане, подчеркивая масштаб трагедии и ее долгосрочное влияние на жизни людей. Материал демонстрирует, как память о теракте сохраняется в России через мемориалы, памятные мероприятия и новые документальные фильмы. Особое внимание уделяется судьбам выживших и их воспоминаниям, что показывает, насколько глубоко это событие повлияло на жизни людей. Статья также затрагивает тему освещения событий в СМИ, указывая на сложность и противоречивость информационного поля вокруг трагедии. В целом, материал подчеркивает важность сохранения памяти о жертвах терроризма и необходимость борьбы с этим явлением.