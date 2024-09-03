▫️ Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены пять атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышевка и Черкасское Поречное. Также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево и Ольговка. Потери противника составили до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.

▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовой и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Косица, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Куриловка, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Плехово и Снагость.



▫️ Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.



▫️ Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Великая Писаревка, Глухов, Мирополье, Новая Сечь, Новоивановка, Павловка, Пустогород, Погребки, Старые Верки, Стукаловка, Сумы, Хотень и Юнаковка.

▫️ За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, одна пусковая установка РСЗО, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса, станция РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники.

▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9300 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 561 боевую бронированную машину, 273 автомобиля, 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России