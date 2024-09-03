Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Дергачи и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля и 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 450 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и две 152-мм гаубицы Д-20.

Уничтожены девять полевых складов боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 46-й аэромобильной, 10-й штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30.

Уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 53-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Розовка, Селидово, Гродовка и Заветное Донецкой народной Республики. Отражены семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии.

Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Водяное и Угледар Донецкой народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Берислав, Токаревка и Казацкое Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 152-мм гаубица «Мста-Б».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 30987 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17811 танков и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13985 орудий полевой артиллерии и минометов, 25539 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России