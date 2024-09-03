О статистике голода, росте и смертности населения в Российской империи.



Когда вы слышите или читаете утверждения о том, что никто от голода в Российской империи не умирал – это либо сознательное лукавство, либо грубое невежество.

Когда вам приводят точные цифры умерших от голода в Российской империи – это прямая подтасовка.

Все беды тут от того, что статистика была пещерной, голод на государственном уровне централизованно не изучался, само слово "голод" было подцензурным и все более-менее значимые труды выходили в специализированных, а не массовых изданиях.

Как обстоят дела на самом деле – рассмотрим на примере самого большого и известного дореволюционного голода 1891-93 годов.

Сколько народу умерло от самого знаменитого голода Российской империи – точно никому не известно и сильно сомневаюсь, что когда-либо мы это установим. В этом посте попытаемся показать на официальных имперских данных максимально близкие показатели, которые можно извлечь из имеющегося материала.

Все приведенные ниже данные взяты из правительственных и министерских изданий, таких как: ежегодник "Свод статистических материалов", издававшегося канцелярией Комитета Министров, ежегодник "Статистика Российской Империи", издававшегося Центральным Статистическим Комитетом МВД, ежегодники Департамента Торговли и Мануфактур, "Труды комиссии по изследованию кустарной промышленности в России", а также трудов по сведению бюджетов крестьянских хозяйств по отдельным губерниям Анучина, Грязнова, Смирнова.

Данные свели профессора Ф.А. Щербина, В.Н. Григорьев, В.И. Покровский в сборнике "Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства", Том II, Спб., 1897.

Начнем не с самой смертности и процесса обнищания населения РИ, а с его прироста.

Часто приходится слышать, в том числе и по ТВ от разных официальных и не очень лиц, ехидно задаваемый и, на самом деле, откровенно дилетантский вопрос: "Почему при постоянных "голодах" население РИ неуклонно росло в геометрической прогрессии, а?"

Действительно, население РИ увеличилось с конца правления Петра Первого до коронации Николая Второго почти в 10 раз: с 13 миллионов на 1724 год до 120 миллионов в 1894 году.

Ответим на вопрос в трех пунктах:

1. Высокая смертность компенсировалась высокой рождаемостью в условиях отсутствия контрацепции, абортов и прочего. В урожайные годы, которые чередовались с голодными, выживаемость детей повышалась, как и брачность с рождаемостью.

2. Голода, сопутствующие и отдельные эпидемии накрывали отдельные части империи. Где накрыло – страх и ужас, где не накрыло – идет обычный прирост с прибавлением беженцев. (В истории РИ был только один адов год, когда накрыло ВСЮ страну – дикая неуправляемая холера, неурожай и алкоголизм 1848 года. Это единственный год, давший отрицательный показатель прироста православного населения (по другим нет статы): -332.276 человек. Для сравнения, в 1847-м он был +494,990, в 1849-м +450.246. Кроме того, 1813 год дал также отрицательный показатель в силу войны и голода: -2.749 чел. православных по всей стране).

Постоянный, пусть даже не очень быстрый прирост, приводит, рано или поздно, к такому числу населения, которое начинает, при отсутствии контроля рождаемости, плодиться в возрастающей прогрессии тупо по причине своего количества (см. Бангладеш, Индию, страны Африки).

3. Как на самом деле росло население условно "изначальной" Российской империи нам прекрасно показывает вот эта табличка:

1724 год – 13 млн.

1762 год – 19 млн.

1796 год – 36 млн, из которых 7 млн проживали на новых присоединенных при Екатерине Великой территориях.

1815 год – 45 млн, из которых 14,5 млн проживали на присоединенных территориях.

1851 год – 69 млн, из которых 22 млн проживали на присоединенных территориях.

1890 год – 113 млн, из которых 44 млн проживали на новых территориях (см. фото 1).

Население РИ росло не только за счет европейских российских губерний, но и за счет завоеванных и присоединенных земель. Из 13-ти "петровских" миллионов надо вычесть примерно полтора – население завоеванных Прибалтики и Ингерманландии, Сибирь и неинтегрированных в общее хозяйство инородцев (калмыков, крымских татар, башкир и т.д.). Т.е. условно "русских" будет плюс-минус 11,5 миллионов.

Посмотрев на табличку, мы увидим, что собственно "русские" дали за 170 лет прирост примерно в 5,5 раз. Цифра вполне сопоставима с теми же французами на 18-й век, которые также мерли от голодов как мухи до середины 19-го века – они уверенно росли в числе, но их здорово подкосила революция и наполеоновские войны, что дало увеличение только в 2 раза. Пруссия дает примерно такие же показатели как и Россия. То есть "русское" население росло как в среднем по больнице, не показывая рекордных показателей.

Самый известный голод РИ 1891-93 годов разорил и убил очень большое количество людей – об этом мы можем смело говорить. Но страна в тот период все же дала рост в общих показателях просто в силу своей громадности. Голод охватил в разной степени 22 из 50 губерний Европейской России, в которой, на конец 1891 года, проживало 89 млн. 587 тыс. человек (с погрешностью в несколько десятков тысяч), на конец 1892-го – 90 млн. 923 тыс., на конец 1893-го – 91 млн. 392 тыс. Рост, хоть и со снижением – налицо.

Поэтому мы посмотрим по отдельности те губернии, которые, как мы знаем, охватил небывалый неурожай.

Мы берем для сравнения два года – постурожайный 1888-й и максимально голодный 1892-й. Смотрим соотношение родившихся и умерших, которое и дает естественный прирост населения. Сначала просто в количестве, затем, для верности, те же показатели на 100 жителей – количество-то населения менялось). В некоторых губерниях, которые голод охватил полностью, данные могут приводится не по всем уездам, так как не всю информацию получилось обработать (например была путаница и недостаток цифр с сельскими татарами в Казанской губернии).

Хлебопроизводящие районы (наиболее пострадавшие).

1. Донская область:

1888 г. – родилось 55 128 чел. (6,3 на 100 жит.), умерло 32 498 чел. (3,7 на 100 жит.);

1892 г. – родилось 54 519 чел. (5,6 на 100 жит.), умерло 68 257 чел. (7,0 на 100 жит.).

2. Воронежская губерния:

1888 г. – род. 131 013 чел. (5,6 на 100), ум. 84 665 чел. (3,6 на 10);

1892 г. – род. 106 956 чел. (4,4 на 100), ум. 144 105 чел. (5,9 на 100).

3. Харьковская губерния по двум задетым голодом уездам Волчанскому и Старобельскому:

1888 г. – род. 29 648 чел. (5,7 на 100), ум. 20 667 чел (4,0 на 100);

1892 г. – род. 26 311 чел (4,7 на 100), ум. 28 392 (5,2 на 100).

4. Тульская губерния по задетым голодом уездам Богородицкому, Епифанскому, Ефремовскому, Каширскому, Новосильскому:

1888 г. – род. 38 443 чел. (5,5 на 100), ум. 26 311 чел. (3,8 на 100);

1892 г. – род. 34 387 чел. (4,8 на 100), ум. 38 186 чел. (5,3 на 100).

5. Рязанская губерния на задетым голодом уездам Данковскому, Михайловскому, Пронскому, Ряжскому:

1888 г. – род. 27 729 чел. (5,1 на 100), ум. 16 429 чел. (3,0 на 100);

1892 г. – род. 23 695 чел. (4,2 на 100), ум. 26 550 (4,7 на 100).

6. Орловская губерния по задетому голодом уезду Елецкому:

1888 г. – род. 15 670 чел. (7,1 на 100), ум. 10 482 чел. (5,7 на 100);

1892 г. – род. 13 080 чел. (4,8 на 100), ум. 13 592 чел. (5,9 на 100).

7. Курская губерния по задетым голодом уездам Курскому и Старооскольскому:

1888 г. – род. 18 494 чел. (4,7 на 100), ум. 11 843 чел. (3,5 на 100);

1892 г. – род. 11 843 чел. (4,0 на 100), ум. 18 110 чел. (4,4 на 100).

8. Тамбовская губерния:

1888 г. – род. 73 610 чел. (5,1 на 100), ум. 49 289 чел. (3,0 на 100);

1892 г. – род. 66 528 чел. (4,4 на 100), ум. 73 443 чел. (4,9 на 100).

9. Пензенская губерния:

1888 г. – род. 66 464 чел. (5,5 на 100), ум. 45 147 чел. (3,7 на 100);

1892 г. – род. 57 937 чел. (4,6 на 100), ум. 64 803 чел. (5,2 на 100).

10. Казанская губерния:

1888 г. – род. 79 325 чел. (4,9 на 100), ум. 50 280 чел. (3,1 на 100);

1892 г. – род. 63 721 чел. (3,8 на 100), ум. 84 153 чел. (5,0 на 100).

11. Самарская губерния:

1888 г. – род. 155 782 чел. (6,1 на 100), ум. 101 773 чел. (4,0 на 100);

1892 г. – род. 101 773 чел. (4,7 на 100), ум. 175 453 чел. (6,6 на 100);

12. Симбирская губерния:

1888 г. – род. 53 542 чел. (5,4 на 100), ум. 35 651 чел. (3,6 на 100);

1892 г. – род. 42 161 чел. (4,1 на 100), ум. 55 771 чел. (5,5 на 100).

13. Саратовская губерния:

1888 г. – род. 127 669 чел. (5,4 на 100), ум. 86 630 чел. (3,6 на 100);

1892 г. – род. 111 418 чел. (4,6 на 100), ум. 145 459 чел. (6,0 на 100);

14. Уфимская губерния без большей части башкирского населения:

1888 г. – род. 87 063 чел. (4,6 на 100), ум. 57 219 чел. (3,1 на 100);

1892 г. – род. 80 021 чел. (4,2 на 100), ум. 92 553 чел. (4,9 на 100).

15. Оренбургская губерния без большей части киргизского населения:

1888 г. – род. 83 331 чел. (6,2 на 100), ум. 54 606 чел. (4,1 на 100);

1892 г. – род. 70 653 чел. (5,1 на 100), ум. 86 152 чел. (6,2 на 100).

16. Астраханская губерния без калмыков:

1888 г. – род. 30 727 чел. (5,9 на 100), ум. 20 755 чел. (4,0 на 100);

1892 г. – род. 28 798 чел. (5,4 на 100), ум. 41 608 чел. (7,7 на 100).

Итого на хлебному центру России:

1888 г. – род. 1 073 618 чел. (5,5 на 100), ум. 704 245 чел. (3,6 на 100);

1892 г. – род. 922 359 чел. (3,6 на 100), ум. 1 156 587 чел. (5,7 на 100).

В количественном отношении естественная убыль населения в 1892 году в этих губерниях составила -234 222 чел. или -2,1 на 100. если сравнивать с благополучным годом, то приняв показатели смертности 1888 года за нормальные, мы получим повышение смертности 452 342 чел. или на 2,1 на 100.

Кроме указанных, пострадали следующие нечерноземные губернии:

17. Олонцекая губерния по задетым голодом уездам Вытегорскому, Повенецкому, Олонецкому:

1888 г. – род. 5 399 чел. (4,5 на 100), ум. 4 039 чел. (3,3 на 100);

1892 г. – род. 4 857 чел. (3,8 на 100), ум. 5 000 чел. (3,9 на 100).

18. Новгородской губернии задетый голодом уезд Белозерский:

1888 г. – род. 3 326 чел. (2,3 на 100), ум. 2 125 чел. (1,5 на 100);

1892 г. – род. 1 271 чел. (0,9 на 100), ум. 2 408 чел. (1,6 на 100).

19. Нижегородской губернии по задетым голодом уезды Княгинискому и Семеновскому:

1888 г. – род. 11 563 чел. (5,3 на 100), ум. 9 383 чел. (4,3 на 100);

1892 г. – род. 10 548 чел. (4,6 на 100), ум. 10 932 чел. (4,8 на 100).

20. Вятской губернии по задетым голодом уездам Елабужскому, Малмыжскому, Сарапульскому, Уржумскому:

1888 г. – род. 62 063 чел. (5,7 на 100), ум. 41 217 чел. (3,8 на 100);

1892 г. – род. 54 280 чел (4,7 на 100), ум. 60 960 чел. (5,3 на 100).

21. Пермская губерния:

1888 г. – род. 75 791 чел. (5,8 на 100), ум. 55 276 чел. (4,2 на 100);

1892 г. – род. 57 728 чел. (4,2 на 100), ум. 68 973 чел. (5,1 на 100).

22. Московской губернии по задетым голодом уездам Звенигородскому и Рузскому:

1888 г. – род. 7 586 чел. (4,7 на 100), ум. 6 498 чел. (4,0 на 100);

1892 г. – род. 7 527 чел. (4,6 на 100), ум. 7 863 чел. (4,9 на 100).

Всего же, по цифрам, попавшим в статистику, по 22 губерниям такая картина:

1888 г. – род. 1 239 346 чел. (5,5 на 100), ум. 822 783 чел. (3,6 на 100);

1892 г. – род 1 058 570 чел (4,5 на 100), ум. 1 312 723 чел. (5,6 на 100).

В количественном отношении естественная убыль населения в 1892 году по охваченным голодом губерниям составила -254 153 чел. или -1,6 на 100. Если сравнивать с благополучным годом, то приняв показатели смертности 1888 года за нормальные, мы получим повышение смертности на 489 940 чел. или на 2,0 на 100.

ЭТО МАКСИМАЛЬНО ТОЧНЫЕ ЦИФРЫ ПО СМЕРТНОСТИ В ГОЛОД 1891-93 гг., КОТОРЫМИ МЫ РАСПОЛАГАЕМ.

И оперировать им следует предельно осторожно.

На фото 2 – количество арендуемой земли после тотального разорения крестьян в тот голод.

(с) Григорий Циденков

https://vk.com/id6186050 – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Точные цифры умерших от голода в Российской империи неизвестны из-за недостаточно развитой статистики и цензуры.

2. Население Российской империи росло с 13 млн в 1724 году до 120 млн в 1894 году, но значительная часть этого роста была за счет присоединения новых территорий.

3. Рост населения собственно "русских" территорий за 170 лет составил примерно 5,5 раз, что сопоставимо с другими европейскими странами того времени.

4. Голод 1891-93 годов охватил 22 из 50 губерний Европейской России.

5. В пострадавших от голода губерниях наблюдалось значительное снижение рождаемости и увеличение смертности по сравнению с благополучным 1888 годом.

6. По приведенным данным, в 22 затронутых голодом губерниях в 1892 году наблюдалась естественная убыль населения в 254 153 человека или 1,6 на 100 жителей.

7. По сравнению с 1888 годом, повышение смертности в 1892 году составило 489 940 человек или 2,0 на 100 жителей.

Вывод:

Статья опровергает мифы о том, что в Российской империи не было смертей от голода или что население росло беспрецедентными темпами. Автор предоставляет статистические данные, показывающие значительное влияние голода 1891-93 годов на демографическую ситуацию в затронутых регионах. Однако автор подчеркивает, что эти данные следует интерпретировать с осторожностью из-за несовершенства статистического учета того времени. Статья демонстрирует, что рост населения Российской империи был сложным процессом, включавшим как естественный прирост, так и расширение территорий, а голод оказывал существенное негативное влияние на демографические показатели в отдельных регионах.