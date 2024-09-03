

Неприбыльные профессии



Власти хотят переобучить 1,5 млн россиян, чтобы справиться с дефицитом кадров, но что выберет соискатель: высокооплачиваемую работу курьера или социально значимую, но менее прибыльную профессию?

Правительство хочет переподготовить 1,5 млн специалистов до 2030 года, чтобы сократить нехватку кадров в приоритетных секторах экономики, пишут СМИ. Ежегодно учебные заведения будут выпускать (https://t.me/suverenka/9794) 250 тыс «переученных» людей, что на 25% больше, чем сейчас. Кроме того, кабмин хочет повысить еще один показатель. Трудоустройство выпускников в первый год после обучения будет равно 77%, сейчас эти цифры скромнее — около 73%. Эти параметры прописаны в обновленном нацпроекте «Кадры», который чиновники представят Президенту в сентябре.

Владимир Путин говорил, что в ближайшие годы у нас будет острый дефицит кадров и квалификаций. Решение проблемы он и эксперты видят в повышении (https://t.me/suverenka/9307) производительности труда. А для этого нужно перепрофилировать сотрудников. Ранее дефицит кадров оценивался в 2,4 млн занятых до 2030 года. У нас нет ни одной отрасли, в которой не ощущалась бы острая нехватка рук. Доля незакрытых вакансий стала «астрономической» — 8%, хотя до 2020 года она не превышала 4%. Переобучать власти хотят молодых специалистов, инвалидов 3-й группы, военных в запасе, участников СВО, женщин в декрете и так далее.

Но компании и сейчас вкладываются (https://t.me/suverenka/10473) в переобучение сотрудников. Только те показывают малый интерес к этому. Вопрос стоит не в том, что государству нужно больше токарей или врачей, а в том, будут ли эти специальности привлекательны для соискателей. Чиновникам необходимо помнить, что даже сейчас многие студенты идут трудиться не по профессии только потому, что она хоть и интересная, но малооплачиваемая. И решать данный вопрос нужно именно в этой парадигме — предлагать не только саму работу, но и достойную зарплату, социальные блага и так далее. До тех пор, пока у нас в обществе более почетно и прибыльно становиться блогером, а не специалистом в социально-значимой сфере, программы переподготовки не будут эффективны.

https://t.me/suverenka/11009 – цинк

Внезапно выяснилось, что для развития государство необходим человек труда, для чего необходимо повышать престижность рабочих профессий и восстанавливать систему массовой подготовки специалистов рабочих специальностей, ибо их нехватка откровенно тормозит развитие отечественной промышленности в целом и ВПК в частности.



Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Правительство планирует переподготовить 1,5 млн специалистов до 2030 года для сокращения нехватки кадров в приоритетных секторах экономики.

2. Ежегодно планируется выпускать 250 тыс. "переученных" специалистов, что на 25% больше текущих показателей.

3. Поставлена цель повысить трудоустройство выпускников в первый год после обучения до 77%.

4. Дефицит кадров оценивается в 2,4 млн занятых до 2030 года, затрагивая все отрасли экономики.

5. Доля незакрытых вакансий выросла до 8%, что значительно выше докризисного уровня в 4%.

6. Компании уже вкладываются в переобучение сотрудников, но сталкиваются с низкой заинтересованностью.

7. Существует проблема привлекательности социально значимых профессий из-за низкой оплаты труда.

Вывод:

Государство осознало критическую нехватку квалифицированных кадров, особенно в рабочих специальностях, что тормозит развитие промышленности и ВПК. Однако простого переобучения недостаточно. Ключевая проблема заключается в низкой привлекательности многих социально значимых профессий из-за недостаточной оплаты труда и престижа. Для эффективного решения кадрового вопроса необходимо не только предлагать программы переподготовки, но и повышать престиж рабочих профессий, обеспечивать достойную заработную плату и социальные гарантии. Без комплексного подхода к повышению привлекательности этих специальностей, программы переобучения рискуют оказаться малоэффективными, так как люди будут по-прежнему выбирать более прибыльные, хотя и менее социально значимые профессии.

Расширенный вывод:

Актуализация проблемы нехватки квалифицированных кадров в производственном секторе и социально значимых профессиях является следствием комплексных экономических и политических процессов последних десятилетий. Санкционное давление Запада стимулировало государство к активизации политики импортозамещения и развитию отечественного производства. Однако трансформация экономики с сырьевой ориентации на производство продукции с высокой добавленной стоимостью представляет собой многоаспектную задачу.

Ключевые факторы, препятствующие эффективному решению кадрового вопроса:

1. Экономическая нерентабельность: Высокотехнологичное производство требует квалифицированного персонала с соответствующим уровнем оплаты труда, что в совокупности с другими издержками может снижать рентабельность предприятий.

2. Дисбаланс в оплате труда: Низкие зарплаты в стратегически важных секторах (образование, здравоохранение) снижают их привлекательность для потенциальных работников.

3. Изменение социальных установок: Долгосрочная ориентация общества на предпринимательскую деятельность как приоритетный путь достижения финансового благополучия привела к девальвации ценности работы "по призванию".

4. Структурные экономические проблемы: Неравномерное распределение доходов между владельцами предприятий и рабочими снижает мотивацию последних к труду в производственном секторе.

5. Глобализация и мобильность капитала: Возможность переноса производства в страны с более низкими издержками на рабочую силу и более благоприятными условиями кредитования создает дополнительные вызовы для развития отечественного производства.

Для эффективного решения кадрового вопроса необходим комплексный подход, включающий:

- Пересмотр системы распределения доходов между работниками и собственниками предприятий для повышения привлекательности производственных профессий.

- Развитие системы социальных гарантий и повышение оплаты труда в стратегически важных секторах экономики.

- Формирование национально ориентированной экономической политики, стимулирующей инвестиции в отечественное производство и человеческий капитал.

- Создание условий для справедливого распределения ресурсов и обеспечения достойного уровня жизни работающего населения.

Без учета этих факторов и реализации соответствующих мер, инициативы по переобучению кадров рискуют не достичь ожидаемой эффективности. Требуется системный подход к трансформации экономической модели и социальных установок общества для успешного решения задачи кадрового обеспечения стратегически важных секторов экономики.