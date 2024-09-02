▫️ Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное.

▫️ Также сорваны три попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка и Кремяное. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль.



В лесных массивах проводятся разведывательно-поисковые действия по уничтожению диверсионных групп противника.



▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, 10-й Октябрь, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Снагость и Южный.



▫️ Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Басы, Великая Писаревка, Глухов, Лука, Катериновка, Орловка, Свесса, Червонопрапорное, Сумы, Хотень, Эсмань, Юнаковка и Ястребиное.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, три пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, миномет, две пусковые установки ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1», транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS, транспортная машина ЗРК «Бук-М1», РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и 12 автомобилей.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 549 боевых бронированных машин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 6 РСЗО HIMARS и две MLRS, 7 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 14 станций радиоэлектронной борьбы, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 6 единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России