Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БпЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников.

Все назначенные объекты поражены.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 71-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Харьков и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 12-й бригады «Азов» в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Глушковка, Лозовая Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», шесть автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании.

За сутки уничтожены семь полевых складов боеприпасов, три станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 54-й, 117-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Григоровка, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ.

Противник потерял до 520 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

▫️ В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Скучное Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника составили до 475 военнослужащих, боевая бронированная машина «Козак», три пикапа, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 129-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял до 110 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое Запорожской области, Токаревка, Берислав Херсонской области и города Херсон.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 26 реактивных снарядов «Vampire» чешского производства и 30 беспилотных летательных аппаратов.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета, 30950 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17805 танков и других боевых бронированных машин, 1434 боевые машины реактивных систем залпового огня, 13952 орудия полевой артиллерии и минометов, 25520 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России