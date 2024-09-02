О политических тенденциях в Европе



По поводу земельных выборов в Германии и (https://t.me/ru_global/28179) (шире) политических тенденций в Европе.

Несмотря на победу, Альтернатива для Германии, скорее всего, не получит реальную власть, то есть, присоединится к солидному уже списку несистемных правых европейских сил, которых после выборов ловко оттирают на обочину — а вместе с ними и их избирателей, которых в тех же Тюрингии и Саксонии — добрая треть.

Коалиционный принцип формирования органов исполнительной власти вместо защиты демократии (даже небольшая политическая сила имеет шанс получить на выборах «золотую акцию», войти в коалицию и продвигать свои идеи) превращается в противоположность: вместо того, чтобы корректировать свою политику в соответствии с волей избирателей, разрозненные и слабеющие системные силы теснят ряды и эту волю игнорируют.

Ничего нового: это явление называется отчуждением масс от власти и является причиной революционной ситуации.

Успех правых сил в Европе возник не на пустом месте: граждане недовольны нынешней политикой, недовольны засилием мигрантов, спадом экономики из-за разрыва связей с Россией, насаждением зеленой и радужной повестки, сокращением социальных трат в пользу военных и так далее.

Ни один из этих вопросов не адресуется — да и, видимо, не может быть адресован по существу в силу глобалистских принципов устройства и ограниченного суверенитета Евросоюза, а это значит, что и остальные слагаемые революционной формулы в наличии: массы не желают жить по-старому, а элиты не могут или не хотят ничего менять.

Заканчивается это всегда одинаково.

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Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Победа «Альтернативы для Германии» и её влияние: Несмотря на успех на выборах, партия, скорее всего, не получит реальной власти, как и многие другие несистемные правые силы в Европе, которых отстраняют от участия в управлении.

2. Коалиционный принцип как инструмент подавления воли избирателей: Вместо того чтобы отражать волю избирателей, коалиции системных партий игнорируют её, концентрируясь на удержании власти.

3. Отчуждение масс от власти: Нежелание властей учитывать интересы граждан приводит к отчуждению масс, что создаёт предпосылки для революционных ситуаций.

4. Причины успеха правых сил: Граждане недовольны текущей политикой, в частности, миграционными проблемами, экономическим спадом, разрывом связей с Россией, зелёной и радужной повестками, а также сокращением социальных трат в пользу военных расходов.

5. Неадресованные проблемы: Эти проблемы не решаются и, вероятно, не могут быть решены в рамках существующей системы Евросоюза, что усиливает революционные настроения.

6. Заключение: Автор утверждает, что такие ситуации, где элиты не хотят или не могут изменить сложившуюся систему, неизбежно заканчиваются одинаково — социальными потрясениями.

Вывод:

Статья утверждает, что успех правых сил в Европе является следствием недовольства граждан текущей политикой, которая игнорирует их интересы. Коалиционные правительства системных партий, пытаясь удержать власть, усиливают отчуждение масс, создавая предпосылки для революционных ситуаций. Нерешаемые в рамках Евросоюза проблемы могут привести к серьёзным социальным потрясениям.

Расширенный вывод:

Успех правых сил в Европе можно рассматривать как следствие накопившегося недовольства граждан существующей политической системой, которая игнорирует их интересы, что приводит к нарастанию революционных настроений. Важно отметить, что подобный запрос на социальную справедливость актуален и для России, где также наблюдаются проблемы с миграцией. Однако ультраправая повестка едва ли способна удовлетворить этот запрос, так как она не затрагивает коренные вопросы социального неравенства и эксплуатации.

В ситуации, когда одни слои общества, обладая финансовыми ресурсами, пользуются трудом других как экономически зависимыми, вопрос этнической принадлежности этих зависимых становится вторичным. Ультраправые политические силы зачастую обходят молчанием эту основополагающую проблему, сосредотачиваясь на поверхностных аспектах социальной динамики.

Для создания действительно справедливого общества необходимо, чтобы каждый гражданин вносил свой трудовой вклад и получал адекватную компенсацию от государства. В то же время, мигранты, прибывающие в страну, должны интегрироваться в её социальные и правовые системы, выполняя свои трудовые и гражданские обязанности. Важным условием является устранение как социальных паразитических моделей, так и неравенства среди коренного населения, чтобы избежать формирования общества, разделённого на господ и зависимых.

Однако на данный момент такие комплексные решения не предлагаются ни одной из доминирующих политических сил, и гражданам приходится выбирать среди ограниченного набора политических альтернатив. Как итог, власть остаётся в руках тех, кто уже её удерживает, независимо от того, какие предпочтения выражают избиратели.