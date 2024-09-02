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Неудавшееся покушение на Трампа и убийство Хании, или Дивный новый мир | Андрей Школьников

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Геостратег Андрей Школьников подводит итоги прошедшего лета и анализирует перспективы будущего.

Ведущий: Роман Шахов

Сайт: https://aurora.network

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
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#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обзор событий лета 2024 года: Лето 2024 года было насыщенным на события, которые могут повлиять на будущее, включая как положительные, так и отрицательные моменты.

2. Попытка покушения на Дональда Трампа: Обсуждалось неудачное покушение на Трампа, что было предсказуемо и ожидалось в условиях текущей политической ситуации в США.

3. Убийство Исмаила Хании: Рассматривалась ситуация на Ближнем Востоке, связанная с убийством лидера ХАМАС Исмаила Хании и её возможные последствия для региона.

4. Глобальные тенденции: Отмечено, что мир продолжает распадаться на более мелкие и локальные центры силы, что подтверждается многими наблюдаемыми событиями.

5. Израиль и Иран: Вероятность эскалации конфликта между Израилем и Ираном обсуждается в контексте растущего напряжения и возможного начала более масштабных военных действий.

6. Будущее Европы и США: Текущие глобальные процессы, включая борьбу США и Китая за доминирование, рассматриваются как часть более широкого сдвига в мировой политике.

7. Медиа и информационная сфера: Обсуждается необходимость наведения порядка в медиасфере России и трудности, связанные с текущей ситуацией в этой области.

Вывод:

Лето 2024 года ознаменовалось значительными событиями, которые могут оказать влияние на глобальную политику. Особое внимание уделено ситуации в США, Ближнем Востоке и влиянию этих регионов на будущее мировой политики. Также подчеркивается важность понимания глобальных трендов и вызовов, стоящих перед государствами, а также необходимость критического анализа текущих событий.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TE4OUC4084Y
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12923 10079
    chu только что

      У нас уже сразу три станции метро и большущий магазин остались последние штришки до открытия. Наверно будет телешоу.

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