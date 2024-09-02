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Катынь 8. Отрицатели Нюрнберга

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#плохойсигнал

Седьмой выпуск из серии подкастов о трагедии 1941-го года в Катынском лесу.

00:00 Вступление
00:47 В предыдущей серии
05:30 Аргументы отрицателей Нюрнберга
06:08 Катынский расстрел не вошёл в Приговор
09:02 Пункт или Раздел? (для сведения)
11:14 Трибунал “отверг советское обвинение”
16:09 21 статья Устава
18:43 На процессе не доказали вину нацистов
20:58 Юридическую силу имеет только Приговор
24:21 Геринг не обвинялся по Катыни
31:41 Контекстомия
35:06 Йодль
37:40 Дёниц и Редер не имели отношения
41:15 Формула Обвинения
43:09 Редер и Дёниц даже не обвинялись по Катыни
48:40 Доктрина заговора
59:22 Командная ответственность (Правило Ямаситы)
01:04:16 Даже если по УК РФ
01:06:45 Выводы
01:09:53 Завершение

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IhmSKVPemXE
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