Что такое отчуждение? // Роман Осин. Философский камень №12.
В ролике рассматривается марксистский взгляд на категорию “отчуждение”.
1. Что такое отчуждение?
2. Что такое отчуждение труда, с точки зрения марксизма?
3. Какие виды и стороны отчуждения можно выделить?
4. Как отчуждение эволюционировало в историческом процессе?
5. Можно ли преодолеть отчуждение и какие пути для этого существуют?
На эти и другие вопросы дает ответы кандидат философских наук Роман Осин.
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Ссылки по теме:
1. Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844 года (отчужденный труд) // https://hrono.ru/libris/lib_m/marks_ekofil04.html
2. Осин Р. С. Марксистская концепция «отчуждения»// «Альтернативы» №3 (92). 2016 год. С. 25-42.
Ссылки на интересные ресурсы:
1. https://vk.com/mk_politprosvet – Политпросвет в вк
2. https://www.youtube.com/@club.politprosvet Политпросвет на ютубе
3. https://www.youtube.com/@ROTFRONT_RTF/videos Российский Трудовой Фронт на ютубе
4. https://t.me/RotFront_su РТФ в телеграмм
5. https://rotfront.org/projects/ проекты РТФ
6. https://rksmb.org/ – Революционный комсомол (РКСМ(б))
7. https://www.youtube.com/channel/UCC9cZfJOWMWGxV2GmUfRRSQ – РКСМ(б) на ютубе
8. https://t.me/rksmb – РКСМ(б) в тг
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Отчуждение – это объективный социальный процесс, присущий классовому обществу, при котором деятельность человека и её результаты превращаются в самостоятельную силу, господствующую над ним и враждебную ему.
2. Маркс связывал отчуждение с зависимостью человека от внешних проявлений социальной стихии, прежде всего с навязанным извне разделением труда на умственный и физический, частной собственностью и эксплуатацией человека человеком.
3. Выделяются технико-технологическая, социальная (социально-экономическая и социально-политическая) и психологическая стороны отчуждения.
4. Преодоление отчуждения возможно только с переходом от капитализма к коммунизму, где человек становится хозяином своей жизни и обстоятельств, а не их рабом.
5. Путь к преодолению отчуждения лежит через классовую борьбу трудящихся и их самоорганизацию, а не через рекомендации правительству.
Вывод: Отчуждение является глубокой, многогранной проблемой, которая может быть полностью преодолена только при переходе к коммунистическому обществу, основанному на сознательном управлении общественными процессами и отсутствии эксплуатации человека человеком. Ключевую роль в этом процессе играет организованная классовая борьба трудящихся.