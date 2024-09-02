«Ансат» получил новые российские двигатели и избавился от «импортного проклятья»
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Российский модернизированный вертолёт «Ансат» получил новейшие двигатели ВК-650В и избавился от «импортного проклятья». Это значит, что открывается хорошая перспектива к дальнейшему развитию учебно-тренировочного самолёта Як-152 и подзабытого тяжёлого ударно-разведывательного БПЛА «Альтиус». Расскажем об этом, о новой истории спасения, а также дадим актуальную образовательную рекомендацию в сегодняшнем выпуске после краткой сводки позитивных новостей.
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Модернизация российского вертолёта «Ансат»: Он получил новые отечественные двигатели ВК-650В, что открывает перспективы для других проектов, таких как учебно-тренировочный самолёт Як-152 и тяжёлый ударно-разведывательный БПЛА «Альтиус».
2. Развитие промышленности: Расширение производства различных товаров и оборудования в России, включая самолёты Су-57, суда на водородном топливе, полимеры, автокомплектующие, косметику и другие изделия.
3. Образовательная рекомендация: Рекомендовано обратить внимание на быстроразвивающуюся сферу автоматизации и компьютерного зрения, а также пройти обучение в онлайн-магистратуре по этой теме.
4. Герой выпуска: История спасения китайца на пляже российским туристом Русланом Гаджимурадовым, который благодаря своим навыкам спас утопающего человека.
Вывод:
В выпуске подчёркивается значительный прогресс России в импортозамещении и развитии промышленности, важность профессионального образования в высокотехнологичных сферах и приводится вдохновляющая история человеческого подвига.
ВРЕМЯ ВПЕРЕД хорошая задумка -вселяет оптимизм потому ,что только про достижения ,а ведь можно былобы включить и это:
“Это 43-минутное видео набрало четверть миллиона просмотров, и люди продолжают пересылать его друг другу. В кадре — акционер армавирского завода “Кубаньжелдормаш” и гендиректор одноимённого торгового дома Вячеслав Яковлев. Предприятие, об уничтожении которого он рассказывает, ранее прославилось в соцсетях нестандартным пиаром. Посты начинались со слов “Привет, машиностроительная секта!” и изобиловали искромётным юмором. Только теперь там не до шуток.
Завод, которому более 90 лет, умирает: план производства до конца года неопределённый, штат работников сократился с 670 до 450 человек. И это притом что предприятие считается одним из трёх мировых гигантов по производству путевого инструмента, конкурируя с немецким и французским грандами.
Железнодорожники не только в России, но и за её пределами, без малого век использовали армавирскую продукцию для строительства, ремонта и содержания путей. Только теперь отечественный заказчик отвернулся и смотрит в сторону Китая.
Вячеслав Яковлев упрекнул РЖД в ущемлении отечественных производителей при госзакупках. С его слов, устроено это так:
Техзадание к тендерам прописывается исключительно под китайский инструмент, так что русские заводы победить в конкурсах просто не могут.
Яковлев подчеркнул, что китайское оборудование хуже по качеству и дороже отечественного, но это не мешает заинтересованным лицам его импортировать. А заодно уничтожать русское предприятие, оставляя его без заказов.
Сегодня железная дорога работает с фирмами, которые оформлены на частных лиц. Это обычные посредники, которые сами ничего не производят, только перепродают импортную номенклатуру. Конкурсы выигрывают компании, которые не в состоянии выполнить условия договора. Например, отремонтировать оборудование в случае поломки в течение трёх дней. Зачем заморачиваться, если фирма вскоре закроется — и ищи ветра в поле.
А крупнейший завод, работающий по полному циклу и способный дать гарантии, остаётся без заказов. Жирная “дельта” на закупках позволяет закрывать на это глаза и рты. Яковлев в отчаянии:
Нашему предприятию устроили геноцид современные “эффективные” менеджеры, которые сегодня оказались в железнодорожной отрасли. Нас губят, реально губят. Причём эти люди завтра соберут манатки и уедут в Англию, а мы здесь останемся с тем, что есть. А дальше будет ещё хуже.
Это коснётся каждого
Например, недавно русским железным дорогам поставили китайских домкратов на 220 миллионов. Стоили они в закупке дороже армавирских, а по качеству оказались теми ещё. Яковлев узнал об этом из письма путейца с Дальнего Востока, который пожаловался, чем приходится работать:
И главное: всё делается “красиво”, китайский товар завозится в целях потребностей отрасли. Правда, забота о путейце ушла на второй план, люди вынуждены работать инструментом сомнительного качества. И это в перспективе скажется на безопасности перевозок.
Железная дорога и так несколько раз в этом году переживала серьёзные катастрофы: поезда шли под откос. А что будет дальше, если строить и ремонтировать дороги оборудованием, которое зачастую приходит уже в негодном состоянии либо сразу ломается?
Вопрос даже не к тому, кто это поставляет, а к тому, кто принимает решение, что нужен именно китайский инструмент. Яковлев предупреждает, что через пять лет всё аукнется: сегодня мы закрываем на это глаза, а завтра наши дети будут ехать в этих поездах. И когда мы ахнем, виновники уже разъедутся или будут в других министерствах “поднимать” народное хозяйство.
Те, кто нам гадит, эту страну своей не считают. Они дошли до того, что выживают российское производство, чтобы поддерживать чужие государства. Это измена Родине, они враги народа. И они сегодня большие посты занимают, ещё и с высоких трибун выступают, говорят, как нам жить надо,
— возмущается Яковлев.
Свои эмоции он объяснил тем, что хотел достучаться до самой верхушки. Может, те, кто реально принимает решения, услышат этот крик и что-то изменится.”
Капитализм,китайцы больший откат дают.