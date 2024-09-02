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Российский модернизированный вертолёт «Ансат» получил новейшие двигатели ВК-650В и избавился от «импортного проклятья». Это значит, что открывается хорошая перспектива к дальнейшему развитию учебно-тренировочного самолёта Як-152 и подзабытого тяжёлого ударно-разведывательного БПЛА «Альтиус». Расскажем об этом, о новой истории спасения, а также дадим актуальную образовательную рекомендацию в сегодняшнем выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Модернизация российского вертолёта «Ансат»: Он получил новые отечественные двигатели ВК-650В, что открывает перспективы для других проектов, таких как учебно-тренировочный самолёт Як-152 и тяжёлый ударно-разведывательный БПЛА «Альтиус».



2. Развитие промышленности: Расширение производства различных товаров и оборудования в России, включая самолёты Су-57, суда на водородном топливе, полимеры, автокомплектующие, косметику и другие изделия.

3. Образовательная рекомендация: Рекомендовано обратить внимание на быстроразвивающуюся сферу автоматизации и компьютерного зрения, а также пройти обучение в онлайн-магистратуре по этой теме.

4. Герой выпуска: История спасения китайца на пляже российским туристом Русланом Гаджимурадовым, который благодаря своим навыкам спас утопающего человека.

Вывод:

В выпуске подчёркивается значительный прогресс России в импортозамещении и развитии промышленности, важность профессионального образования в высокотехнологичных сферах и приводится вдохновляющая история человеческого подвига.