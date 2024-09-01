Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка Харьковской области, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Отразили четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1 батальона нацгвардии.

Потери противника составили до 510 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «Козак» и девять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и шесть полевых складов боеприпасов.

▫️ В результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны.

Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании и две станции радиоэлектронной борьбы.

Также уничтожено три склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово Донецкой Народной Республики.

Отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 142-й пехотной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и пять 122-мм гаубиц Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Разлив Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и 155-мм гаубицу М198 производства США.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Веселое Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и две 155-мм гаубицы «FH-70» производства Великобритании.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, а также 171 беспилотный летательный аппарат.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета, 30920 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17801 танк и другие боевые бронированные машины, 1434 боевые машины реактивных систем залпового огня, 13898 орудий полевой артиллерии и минометов, 25501 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России