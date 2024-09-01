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Сталинская индустриализация: принципы, достижения, просчеты. Е.Спицын и Г.Артамонов. СветославЪ

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Эфир на канале фонда Русской цивилизации «СветославЪ» 22 августа 2024 г.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Индустриализация СССР была необходима для демонстрации преимуществ социалистической системы и защиты от внешних угроз.

2. Сталин поставил задачу преодолеть отставание от развитых стран за 10 лет, иначе СССР "сомнут".

3. Великая депрессия на Западе помогла СССР в индустриализации, позволив получить доступ к технологиям и специалистам.

4. Основной вклад в индустриализацию СССР внесли США и Германия.

5. Планирование экономики осуществлялось методом проб и ошибок, использовались оптимальный, отправной и повышенный планы.

6. Сталин выдвинул молодых наркомов (30-40 лет), которые сыграли ключевую роль в индустриализации.

7. Особое внимание уделялось наукоемким отраслям и военно-промышленному комплексу.

8. Средний ежегодный прирост объемов народного хозяйства составлял 13,8% – беспрецедентные темпы.

9. Большинство сталинских наркомов дожили до преклонного возраста и были удостоены высших наград.

Вывод:
Беседа освещает ключевые аспекты индустриализации СССР в 1930-е годы. Подчеркивается уникальность и сложность этого процесса, его необходимость для выживания страны, а также роль личности Сталина и молодых кадров в его реализации. Отмечаются беспрецедентные темпы роста экономики и важность научно-технического развития. При этом признаются трудности планирования и некоторые ошибки, но в целом дается положительная оценка результатам индустриализации.

Источник: https://rutube.ru/video/5eccc394543c3f0c8ee82b3a5274462b/
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