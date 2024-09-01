Главный фонтан ВДНХ украшен снопами, состоящими из пшени цы, подсолнуха и… конопли. Люди со времен Геродота знали о наркотических свойствах этого растения, но использовали его только (!) для производства пеньки, бумаги, обуви, канатов… Никто столетиями не дерзал "пыхнуть" зелья, растущего повсюду. Для ухода в астрал пользовались самогоном. И только в 20-м веке коноплю/канабис стали массово курить. Начались конвенции, борьба с наркотиками и прочее.

По сути, в человеке что-то сломалось. Человек переступил через вековое табу и стал с черного хода заходить в мир глюков и иллюзий. Конопля как расла, так и растет. А человек снял несколько печатей с прежних запретов.

Если бы люди с психикой прошлых столетий открыли механизм ядерной реакции, у них хватило бы ума и строгой совести строить атомные электростанции и строго запретить себе делать ядерную бомбу. Но ядро атома расщепили уже в том самом веке, когда табу были сняты или попраны. Человек испортился.

Так возле здорового взрослого дети в безопасности. А больной человек почему-то усматривает в маленьком ребенке сексуальный объект. Ребенок каким был, таким и остался, а взрослый тяжко заболел.

Такой механизм просматривается в кругу всех человеческих отношений. Запретное раньше стало желанным и разрешенным сейчас. Все, например, любили животных: лошадей, собак… Лошадей и коров любили крестьяне, собак – престарелые графини. Но никто не хотел быть, к слову, погребенным среди мертвых животных. Но вот Ален Делон, который, если верить "Наутилусу", говорит по-французски, пожелал быть погребенным среди целой своры своих любимых мертвых собак. Это что должно было сломаться или мутировать внутри человека, чтобы такие вещи стали возможны?

Миф о прогрессе преполагает поступательное движение человечества снизу вверх и вперед. Но стоит только тряхнуть обалделой головой, чтобы морок рассеялся и стало понятно – прогресса нет. Есть технические новинки на фоне жуткого морального регресса, прямой деградации человека.

Не то, чтобы Бога просто забыл человек. Хуже. Бога человек стал воспринимать, как личного Врага, повязками заповедей стесняющего безумный человеческие конвульсии. В этом – вся внутренняя суть т.н. прогресса. Сначала гордые порывы, потом моральная деградация, потом – подлинное беснование.

Религия вовсе не есть частное дело. Хочешь верь, хочешь нет. Религия это предохранитель, мешающий человечеству самоубиться. Это санитар, забирающий опасную бритву и буйно-помешанного.

Выживание, уже даже не дальнейшее развитие, просто выживание человека, возможно Только при Христианском Ренессансе. Только страх Божий способен вернуть в быт святость, в семью – верность, в науку – благоразумие. Иначе Прометеевские страсти и украденный на Небесах огонь сожжет до тла психбольницу под именем Цивилизация.

*

Прочь от Запада. Это чумной безумец. Но прочь не в вакуум или в национальное, собственное безумие, а бегом к Иисусу Христу. Иначе будешь жить, как собака, среди которых тебя и похоронят.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Конопля раньше использовалась только в хозяйственных целях, но в 20 веке стала массово употребляться как наркотик.

2. Человек нарушил вековые табу и стал искать способы ухода от реальности.

3. Прогресс технологий сопровождается моральной деградацией общества.

4. Запретное ранее стало желанным и разрешенным в современном мире.

5. Отношение к Богу изменилось – от забвения до восприятия его как врага.

6. Религия рассматривается как необходимый "предохранитель" для выживания человечества.

7. Автор призывает к "Христианскому Ренессансу" как единственному пути спасения цивилизации.

8. Критика Запада как "чумного безумца" и призыв вернуться к христианским ценностям.

Вывод:

Автор статьи представляет консервативный взгляд на современное общество, критикуя моральную деградацию и отход от традиционных ценностей. Он связывает технологический прогресс с упадком нравственности и религиозности, видя в этом угрозу для человечества. Основной посыл заключается в необходимости возврата к христианским ценностям как единственному способу "спасения" цивилизации от саморазрушения. Статья отражает глубокую обеспокоенность автора текущими тенденциями в обществе и призывает к радикальному пересмотру ценностей в пользу традиционных религиозных норм.

Расширенный вывод:

Проблема нравственного выбора и его последствий для общества не нова – она прослеживается на протяжении всей истории человечества. Как в древних текстах, таких как Бхагавад-гита и Ветхий Завет, так и в современном мире мы видим примеры нарушения моральных норм и их последствий.

В Ветхом Завете мы находим истории о потопе и уничтожении Содома и Гоморры как примеры божественного наказания за нравственное падение. Бхагавад-гита говорит о двух путях эволюции души: к высшим мирам через следование дхарме или к демоническим мирам через нарушение космического закона.

Современный мир, благодаря распространению информационных технологий, стал более контрастным. То, что раньше совершалось тайно, теперь получает широкую огласку. Это способствует, с одной стороны, разрушению табу, скрепляющих общество, а с другой – донесению до людей душеполезной информации.

Люди по своей природе остались прежними: одни стремятся к духовному росту, другие – к удовлетворению низменных желаний. Разница в том, что сегодня и те, и другие могут легко найти единомышленников благодаря современным технологиям.

Задача тех, кто осознает весь вред от разложения моральных норм – предупредить незнающих и призвать к критическому мышлению. Важно понимать, что падение всегда оканчивается смертью, и эта смерть может быть не только физической, но и духовной.

В этом контексте призыв автора статьи к возвращению к традиционным ценностям и религиозным нормам можно рассматривать как попытку предотвратить дальнейшую деградацию общества. Однако в современном мире этот призыв сталкивается с множеством альтернативных точек зрения, доступных через те же информационные каналы.

Таким образом, мы видим, что хотя технологии изменили способ распространения информации, основная моральная дилемма остается прежней: выбор между следованием высшим идеалам и потаканием низменным желаниям. В этих условиях особенно важным становится развитие критического мышления и способности к осознанному нравственному выбору.