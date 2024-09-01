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Победили того, победим и этих

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Андрей Медведев @MedvedevVesti, журналист
                  
Шамиля Басаева Запад очень любил. Пресса создавала образ патриота, борца с ужасным Кремлём, кошмарной Россией, что душит свободу маленького горского народа. У него брали интервью, ему посвящали статьи в серьёзных журналах. Его называли сепаратистом, лидером партизан, повстанцев. Этакий Панчо Вилья кавказского формата.

Его (например, в США) и террористом-то признали только в 2003 году. Через год после «Норд-Оста» и за год до Беслана. А международным террористом — только в 2005 году. Впрочем, в том же 2005-м, в июле, почти через год после бойни, которую упырь Басаев устроил в Беслане, канал ABC News показал интервью с ним.

Басаев тогда признался, что приказал захватить школу, но обвинил российских силовиков в гибели заложников. Басаев признал себя террористом, но добавил, что в таком случае террористами надо назвать и «русских», то есть представителей федеральной власти на Северном Кавказе. Ну и в конце интервью Басаев пообещал устроить новые громкие теракты на территории Чечни и других регионов России.

И тогда Госдеп, американские журналисты цинично-деланно удивлялись возмущению официальной Москвы.

А ещё Запад любил Аслана Масхадова. Его тоже называли и партизаном, и едва ли не рыцарем — особенно преуспела в этом французская пресса. После Беслана иноагентское «Радио Свобода» любезно предоставило бандиту эфир. Он сказал, что в Беслане всех убили российские силовики. А террористы — это такие хорошие парни, которые просто немного ошиблись:

«В движении чеченского сопротивления есть радикально настроенная часть людей, которая считает, что воевать с Россией обыкновенными, то есть цивилизованными, методами бесполезно. Главный аргумент этих людей, которые захватывают театры, школы, заключается в том, что спецслужбы не отдадут приказ стрелять в малолетних детей или травить собственных граждан. И здесь, в Беслане, — я ещё раз повторяю, не в оправдание этих людей, — они, наверное, не думали, что будет штурм. И я уверен, что эти террористы не стреляли в спину детей».

Но ещё больше западной прессы, больше западных политиков, крепче западных спецслужб Басаева любили российские либералы. Из года в год они — политики, журналисты, как бы деятели как бы культуры — повторяли басаевскую блевотную ложь про то, как отважные террористы спасали детей от пуль российского спецназа. Гессен и Милашина, иноагенты Дудь и Литвинович — не упомнить весь этот легион любителей оправдывать людоеда.

20 лет спустя после трагедии Беслана многое становится понятно про день сегодняшний. Почему Запад не замечал обстрелов Донецка с 2014 года. Почему сейчас одобряет удары по Белгороду и Курску. Почему коллективный беглый либерал шлёт проклятия русским людям и мечтает утопить в крови нашу страну. Но с другой стороны, каких-то 15—20 лет назад у нас в СМИ (в «Коммерсанте» или в «Ленте») Басаева тоже именовали лидером сепаратистов. Ну как же, полемика, спектр мнений.

Будем честны — память о Беслане мы сами отдали в руки врагов. Потом опомнились, вернули, вернулись к себе. Но 20 лет трагедии — это повод всё же посмотреть на неё как на часть войны против России. Которую вели враги внешние, враги внутренние. Как оружием, так и словом. Убитые в Курской области мирные жители или ракетный удар по Белгороду — это новые эпизоды всё той же войны.

И те, кто отмывал Басаева от крови своими грязными языками, нашу страну покинули. Но ненавидят они нас так же сильно. Они все — и Запад, и коллективный либерал наш — мечтают, чтобы победил Басаев. Или Зеленский. Впрочем, разницы особой нет.

Победили того, победим и этих. После ликвидации Басаева — тогда мину заложили в грузовик, на котором террористы везли оружие, — опознать упыря смогли лишь по протезу ноги. Ошмётки захоронили в безымянной могиле. Как говорится, намёк многим. Лишь бы нам не забывать, что война с терроризмом — это всерьёз. И это всё же война.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

#Беслан #теракт

Специально для RT

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Западные СМИ и политики изначально представляли Шамиля Басаева как борца за свободу, не сразу признавая его террористом.

2. Басаев долгое время давал интервью западным СМИ, несмотря на его причастность к терактам, таким как захват школы в Беслане.

3. В своих интервью Басаев обвинял российские силовые структуры в гибели заложников и продолжал угрожать новыми терактами.

4. Аслан Масхадов также был популярен на Западе, его считали "рыцарем", хотя он также оправдывал террористов и обвинял российские спецслужбы в насилии.

5. Российские либералы поддерживали ложь, которую распространяли Басаев и его сторонники, оправдывая террористов и критикуя российские власти.

6. Автор статьи связывает нынешние события, такие как обстрелы Белгорода и Курска, с продолжающейся войной против России, которую ведут как внешние, так и внутренние враги.

7. Он также критикует тех, кто оправдывал Басаева и других террористов, утверждая, что война с терроризмом должна восприниматься всерьез.

Вывод:

Статья подчеркивает, что восприятие терроризма и его лидеров на Западе и среди российских либералов сильно отличалось от официальной позиции России. Автор считает, что поддержка или оправдание террористов, таких как Басаев, является частью более широкой войны против России, которая продолжается и сегодня.

Источник: https://t.me/special_authors/6562
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