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Какие «НЛО» на самом деле прогнали американский флот из Антарктиды.

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Порой, тайные войны между державами накаляются до такого предела, когда происходят самые настоящие боестолкновения, с большими потерями в живой силе и технике, которые становится невозможным скрыть от широкой общественности. Обычно такие события являются результатом диверсий, которые, дабы не посеять невыгодные правительствам настроения в обществе, их камуфлируют авариями и несчастными случаями.

Бывает так, что наоборот, просчёты, ошибки и откровенное разгильдяйство, пытаются списать на происки врагов. Но ниже пойдёт речь, о совершенно уникальном событии, равных которому, история, скорее всего ещё не знала.

Это была самая настоящая битва, произошедшая между флотами СССР и США на море, близь берегов Антарктиды. Потери в этой засекреченной войне с обеих сторон были понесены существенные. И если СССР, обладал мощным механизмом сохранения в тайне событий любого масштаба, то Правительству США нужно было искать какое то объяснение для семей, погибших лётчиков и моряков. И объяснение нашлось… Впрочем, начну издалека.

Энтузиасты – историки ВМФ СССР давно спорят о судьбе "советских кораблей - призраков".  Тема эта широкой публике не известна, но каждый, кто имеет отношение к флоту, хоть что-нибудь, да слышал о загадочном исчезновении боевых кораблей Тихоокеанского Флота СССР. Дело в следующем:

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Автор: Андрей Кадыкчанский

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В конце 1940-х годов произошло секретное морское сражение между флотами СССР и США у берегов Антарктиды.

2. Три советских миноносца ("Высокий", "Важный" и "Внушительный") исчезли в 1945 году, предположительно отправившись в Антарктиду.

3. СССР активно наращивал военное присутствие в Антарктиде, используя в том числе гражданские суда в военных целях.

4. Американцы якобы выдумали истории о НЛО и нацистских базах в Антарктиде, чтобы скрыть свое поражение от советских сил.

5. Согласно автору, СССР имел законные права на Антарктиду как правопреемник Российской империи.

6. В 1959 году СССР якобы лишили прав на Антарктику, объявив ее общей собственностью.

7. Автор связывает Карибский кризис с попыткой СССР отыграться за проигрыш в "войне за Антарктиду".

8. Приводятся косвенные доказательства советского присутствия в Антарктиде до официального начала исследований в 1956 году.

Вывод:
Статья представляет собой конспирологическую теорию, которая пытается объяснить малоизвестные исторические события через призму секретного советско-американского конфликта в Антарктиде. Автор связывает разрозненные факты и предположения, чтобы создать альтернативную версию истории, которая противоречит общепринятой.

Однако важно отметить, что текст не предоставляет надежных доказательств для подтверждения своих утверждений. Многие выводы основаны на спекуляциях и интерпретациях, которые не подкреплены достоверными историческими источниками. Кроме того, автор открыто критикует "официальную" версию истории и предлагает свою интерпретацию событий без достаточной фактической базы.

Таким образом, хотя статья поднимает интересные вопросы о малоизвестных аспектах истории Антарктиды и советско-американских отношений, её следует воспринимать критически и не рассматривать как достоверный исторический источник без дополнительной проверки и подтверждения изложенных фактов.

Источник: https://www.tart-aria.info/kakie-nlo-na-samom-dele-prognali-amerikanskij-flot-iz-antarktidy/
Метки: политика
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