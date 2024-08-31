Дело N. Александр Радищев: книжное дело
Дело N. Александр Радищев: книжное дело
В период Великой французской революции Екатерина II была убеждена, что с идеями нельзя бороться пушками и начала возводить "умственные плотины" на пути революционных идей или мнений, которые казались ей чем-то опасными. Самым громким "книжным делом" стало дело директора петербургской таможни А.Н. Радищева, написавшего в 1790 году "Путешествие из Петербурга в Москву".
Не дочитав до конца книгу, Екатерина II сказала: "Тут рассеивание заразы французской: отвращение от начальства", – и приказала найти и арестовать автора. Так, летом 1790 года над головой благополучного чиновника Радищева разразилась страшная гроза. Он был отправлен в Петропавловскую крепость.
Гость – Владимир Кантор, писатель, литературовед, доктор философских наук.
Цикл историко-документальных передач приподнимает завесу малоизвестных страниц истории.