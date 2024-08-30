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Таковы все святые

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Высшая степень активности в загробном мире, вот что такое святой Николай Чудотворец. Большинство душ человеческих, очевидно, полагают главным успехом в Ином Мире – избавление от страданий и упокоение в Боге. Но Николаю этого мало. Он спасает людей на водах и на суше, посещает заключенных в тюрьме и оперируемых в больницах. Он беспримерно активен в области человеческих страданий и нужд.
Таковы все святые. Просто Николай общеизвестен и совершенно неутомим. Это великое откровение.
Представим, что всякий известный человек сохранял бы подобную степень включенности в эту земную жизнь. Тогда Рахманинов или Мусоргский напевали бы во сне своим "любимчикам" совершенно небесные мелодии. А Игорь Сикорский неустанно сообщал бы избранным авиа-конструкторам гениальные идеи в области воздухоплавания. Менделеев бы курировал отечественную химию. Александр Освободитель незримо руководил бы реформами на железной дороге и в суде. Пушкин таскал бы за волосы графоманов и по ночам будил бы талантливых поэтов внезапными озарениями. Но этого не происходит.
По крайней мере, не происходит в массовом и общеизвестном порядке. На ум приходят две мысли. Первая: загробная реальность столь грандиозна и "инакова", что все земное блекнет, как сон или детская игра. Баловство красок уже не интересует импрессионистов и Тарковский не мучится над монтажем. Это уже не дело жизни, а минувшее навсегда баловство.
Но вот война – не баловство. Почему тогда Кутузов или Румянцев не ходят тенью за генералами Генштаба, а Скобелев не носится по переднему краю? Здесь вторая мысль: у них нет для этого свободы. Свободы духа, которую нужно было приобрести в течение земной жизни. Вот у Бориса и Глеба эта свобода есть. Они помогают. У Федора Ушакова есть. Дай Бог, есть и у Александра Суворова (вот канонизируем и узнаем). У остальных – нет.
Таким образом Николай Чудотворец (а на его примере и все прославленные святые) являются подлинно свободными людьми, сохранившими сострадание к людям, вращающимся в кругу понятных для святых понятий.
Так св. Гергий и Иоанн Воин "укрепляют воинов в ратех". Лука Крымский помогает врачам-коллегам в сложных операциях. Ксения и Матронушка опекают всех задушенных бытом и житейской суетой.
Для этого у них есть навык помощи, приобретенный в земной жизни – раз. Завоеванная во Христе свобода от всех условностей и ограничений – два. Сострадание к людям, позволяющее не просто наслаждаться покоем вдали от всякий треволнений, но и переживать о нас, несчастных – три.
Как вам такая апологий святости?
Не следует ли из этого, что надо бороться при жизни с грехом и приобретать навык сострадания, чтобы по смерти иметь возможность перейти в статус Ангела-Хранителя и продолжить благую деятельность на печальной Земле со слепым духовно и поминутно страждущим человечеством.

Протоиерей Андрей Такчёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Святой Николай Чудотворец демонстрирует высшую степень активности в загробном мире.

2. Большинство душ в ином мире стремятся к покою, но Николай продолжает активно помогать людям.

3. Другие известные личности после смерти не проявляют такой активности в земных делах.

4. Возможные причины этого:
   а) Загробная реальность настолько грандиозна, что земные дела теряют значимость.
   б) У большинства душ нет свободы духа, необходимой для такой деятельности.

5. Святые обладают свободой духа, состраданием и навыками помощи, приобретенными при жизни.

6. Разные святые помогают в тех сферах, в которых они были компетентны при жизни.

Вывод:

Статья представляет собой апологию святости, предлагая взгляд на святых как на активных помощников человечества после смерти. Автор подчеркивает важность борьбы с грехом и развития сострадания при жизни, чтобы после смерти иметь возможность продолжать благую деятельность в качестве духовного защитника людей. Это представление о святости подчеркивает непрерывность служения и связь между земной жизнью и посмертным существованием, призывая читателей стремиться к духовному росту и активной помощи другим.

Расширенный вывод:

Духовная реальность представляется более сложной и многогранной, чем может показаться на первый взгляд. Активность святых в загробном мире, является не просто результатом их личных усилий при жизни, но и проявлением высшей воли. Эти святые служат проводниками Божественной силы, продолжая свое служение после смерти.

Однако важно понимать, что не все духовно развитые люди получают такую возможность. Более того, существует и противоположный полюс духовной реальности – демонические силы. Некоторые люди при жизни обращаются к этим темным силам ради обретения земной славы и богатства, часто ценой страданий других. Эти силы также имеют своих проводников и кумиров, создавая своеобразное противостояние с силами добра.

Между этими крайностями – святыми, активно помогающими живущим, и теми, кто связан с демоническими силами, находится большинство душ. Эти души, включая многих известных и талантливых людей, после смерти не имеют значительного влияния на земной мир, несмотря на их земные достижения.

Такое понимание подчеркивает важность не только стремления к духовному росту при жизни, но и осознания ограниченности человеческих возможностей перед лицом высшей воли. Оно напоминает нам о необходимости смирения и понимания, что наши земные достижения, даже в духовной сфере, могут иметь ограниченное значение в контексте вечности.

В заключение стоит отметить, что для духовной помощи другим после смерти призываются лишь избранные, и их немного. Как говорится в Писании, "много званых, да мало избранных". Это не умаляет важности духовного развития для каждого человека, но подчеркивает, что высшее служение – это особый дар, который дается по воле Божьей, а не только по человеческим заслугам.

Источник: https://t.me/videotca_Andrea/5112
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