Сегодня день рождения у президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко
Наша страна на протяжении последних десяти лет сталкивается с многочисленными вызовами.
Мы переживаем время, когда всё обнажается. Становится ясно, на чью поддержку можно опереться, на чью — нет. Кто какую позицию занимает.
Вызовы и испытания не только разъединяют, но и сплачивают. Особенно если они общие.
Именно так произошло в наших взаимоотношениях с братским белорусским народом.
Наши страны, создав Союзное государство, сейчас как никогда понимают друг друга, решают вместе задачи, борются с общими вызовами и санкционным давлением.
В этом, надо сказать, огромная заслуга президентов — Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко. Их отношения стали прочной основой развития Союзного государства.
Беларусь сегодня входит в пятерку ведущих торговых партнёров России, мы реализуем вместе программы и проекты в экономике и социальной сфере.
Спектр взаимодействия между нашими странами крайне широк.
Оставаясь суверенными, мы строим Союзное государство, используя возможности и наработки каждого. На основе интеграции создаём единое правовое поле в социальной сфере и экономическом пространстве. Отношения достигли огромных результатов во всех направлениях сотрудничества.
Хотя мы постоянно подчёркиваем, что нам многое предстоит сделать и есть к чему стремиться.
Это стало возможным на основе полного взаимопонимания и доверия.
Этим нужно дорожить.
Как уже говорил, многое зависит от глав государств.
Сегодня день рождения у президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
О нём многое можно говорить, опираясь на результаты пройденного им пути на посту главы государства.
Александр Григорьевич провёл Беларусь через испытания 90-х годов и сложности 2000-х, экономические войны и нелегитимные санкции. Сделал всё, чтобы Республика состоялась как суверенное и независимое государство.
Только один он знает, как это было непросто. Как сложно было противостоять экспансии и вмешательству во внутренние дела Беларуси.
Но Батька, как с любовью и уважением его называют в Республике, сделал всё, чтобы защитить народ и страну.
Политиков не бывает молодых и пожилых. Есть ответственные и есть безответственные, есть опытные и есть неопытные.
Лукашенко относится к числу ответственных и опытных. Его отличает огромная работоспособность и воля. Он посвятил себя служению белорусскому народу. В этом смысл его жизни.
В день рождения Александра Григорьевича хочется пожелать ему успехов в достижении целей, направленных на развитие и процветание Беларуси — страны, которую он любит, заботится и защищает. Человеческого счастья, здоровья и удачи.
Пусть отношения между Россией и Республикой Беларусь крепнут и развиваются.
Вячеслав Володин
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. На протяжении последних десяти лет страна сталкивается с многочисленными вызовами, которые выявляют истинную поддержку и позиции различных сторон.
2. Испытания не только разъединяют, но и сплачивают, особенно если они общие, как в отношениях между Россией и Беларусью.
3. Союзное государство России и Беларуси стало крепким благодаря взаимопониманию и сотрудничеству двух президентов — Владимира Путина и Александра Лукашенко.
4. Беларусь входит в пятерку ведущих торговых партнеров России, страны совместно реализуют экономические и социальные проекты.
5. Оба государства, оставаясь суверенными, создают единое правовое поле и экономическое пространство.
6. Взаимоотношения между Россией и Беларусью достигли значительных результатов, но предстоит ещё многое сделать.
7. Большое значение имеет доверие и взаимопонимание между странами, которое необходимо беречь.
8. Сегодня день рождения Александра Лукашенко, президента Республики Беларусь, который провел страну через множество испытаний, защищая её суверенитет.
9. Лукашенко характеризуется как ответственный и опытный лидер, посвятивший себя служению белорусскому народу.
10. В день рождения Лукашенко желают успехов, счастья, здоровья и удачи, а также дальнейшего укрепления отношений между Россией и Беларусью.
Вывод:
Статья подчёркивает важность крепких и доверительных отношений между Россией и Беларусью, достигнутых благодаря усилиям лидеров двух стран. Особое внимание уделяется вкладу Александра Лукашенко в развитие и защиту суверенитета Беларуси, а также его значимой роли в Союзном государстве.
Редакция присоединяется к поздравлениям и желает Александру Григорьевичу Лукашенко успехов, здоровья и счастья.
Число дня ” 1 “. Норм.
Личность в истории имеет большое значение. Особенно, если эта личность стоит во главе государства.А.Г.Лукашенко всегда вызывал уважение своей “упоротостью”. Он сумел сохранить независимость Белоруссии и, главное, её экономический потенциал. ЖЕЛАЮ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ И МНОГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!
Но вызывает большую озабоченность то, что он несёт очень большой груз в одиночку. Сейчас Белоруссия – это Лукашенко. Что будет с этой республикой, когда Александр Григорьевич оставит свой пост? Даже трудно представить. Кто, что думает по этому вопросу?
Лукашенко не только отличный хозяйственник государственного масштаба, но и тёртый калач, во всех смыслах этого слова. Наверняка он позаботился о своей вотчине и вырастил для неё достойного приемника. Другими словами, курс Белоруссии, с уходом Луки, так называют его в узких кругах, особо не изменится. К тому-же, известно, что курс, которым идёт государство, в ни меньшей, а то и большей степени зависит от народа этого государства; что его глава не только ведёт, но и ведом.