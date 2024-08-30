Наша страна на протяжении последних десяти лет сталкивается с многочисленными вызовами.

Мы переживаем время, когда всё обнажается. Становится ясно, на чью поддержку можно опереться, на чью — нет. Кто какую позицию занимает.



Вызовы и испытания не только разъединяют, но и сплачивают. Особенно если они общие.



Именно так произошло в наших взаимоотношениях с братским белорусским народом.



Наши страны, создав Союзное государство, сейчас как никогда понимают друг друга, решают вместе задачи, борются с общими вызовами и санкционным давлением.



В этом, надо сказать, огромная заслуга президентов — Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко. Их отношения стали прочной основой развития Союзного государства.



Беларусь сегодня входит в пятерку ведущих торговых партнёров России, мы реализуем вместе программы и проекты в экономике и социальной сфере.

Спектр взаимодействия между нашими странами крайне широк.

Оставаясь суверенными, мы строим Союзное государство, используя возможности и наработки каждого. На основе интеграции создаём единое правовое поле в социальной сфере и экономическом пространстве. Отношения достигли огромных результатов во всех направлениях сотрудничества.

Хотя мы постоянно подчёркиваем, что нам многое предстоит сделать и есть к чему стремиться.



Это стало возможным на основе полного взаимопонимания и доверия.

Этим нужно дорожить.



Как уже говорил, многое зависит от глав государств.



Сегодня день рождения у президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.

О нём многое можно говорить, опираясь на результаты пройденного им пути на посту главы государства.



Александр Григорьевич провёл Беларусь через испытания 90-х годов и сложности 2000-х, экономические войны и нелегитимные санкции. Сделал всё, чтобы Республика состоялась как суверенное и независимое государство.

Только один он знает, как это было непросто. Как сложно было противостоять экспансии и вмешательству во внутренние дела Беларуси.



Но Батька, как с любовью и уважением его называют в Республике, сделал всё, чтобы защитить народ и страну.



Политиков не бывает молодых и пожилых. Есть ответственные и есть безответственные, есть опытные и есть неопытные.



Лукашенко относится к числу ответственных и опытных. Его отличает огромная работоспособность и воля. Он посвятил себя служению белорусскому народу. В этом смысл его жизни.



В день рождения Александра Григорьевича хочется пожелать ему успехов в достижении целей, направленных на развитие и процветание Беларуси — страны, которую он любит, заботится и защищает. Человеческого счастья, здоровья и удачи.



Пусть отношения между Россией и Республикой Беларусь крепнут и развиваются.

Вячеслав Володин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. На протяжении последних десяти лет страна сталкивается с многочисленными вызовами, которые выявляют истинную поддержку и позиции различных сторон.

2. Испытания не только разъединяют, но и сплачивают, особенно если они общие, как в отношениях между Россией и Беларусью.

3. Союзное государство России и Беларуси стало крепким благодаря взаимопониманию и сотрудничеству двух президентов — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

4. Беларусь входит в пятерку ведущих торговых партнеров России, страны совместно реализуют экономические и социальные проекты.

5. Оба государства, оставаясь суверенными, создают единое правовое поле и экономическое пространство.

6. Взаимоотношения между Россией и Беларусью достигли значительных результатов, но предстоит ещё многое сделать.

7. Большое значение имеет доверие и взаимопонимание между странами, которое необходимо беречь.

8. Сегодня день рождения Александра Лукашенко, президента Республики Беларусь, который провел страну через множество испытаний, защищая её суверенитет.

9. Лукашенко характеризуется как ответственный и опытный лидер, посвятивший себя служению белорусскому народу.

10. В день рождения Лукашенко желают успехов, счастья, здоровья и удачи, а также дальнейшего укрепления отношений между Россией и Беларусью.

Вывод:

Статья подчёркивает важность крепких и доверительных отношений между Россией и Беларусью, достигнутых благодаря усилиям лидеров двух стран. Особое внимание уделяется вкладу Александра Лукашенко в развитие и защиту суверенитета Беларуси, а также его значимой роли в Союзном государстве.

Редакция присоединяется к поздравлениям и желает Александру Григорьевичу Лукашенко успехов, здоровья и счастья.