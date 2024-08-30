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Наследственная Кулинария. Тайна болезни 20 века

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https://www.youtube.com/watch?v=YHz26cqLde8&t=321s
Бусти https://boosty.to/historipi
https://t.me/istoriapioficial
https://www.gastroscan.ru/handbook/396/8674

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Растительные масла вредны для здоровья и являются основной причиной роста заболеваемости диабетом.

2. Заболеваемость диабетом резко возросла с 1890 года (с 0,028% до 13% в 2016 году).

3. Растительные масла добавляются во многие продукты, даже если мы этого не осознаем.

4. Полиненасыщенные жиры из растительных масел встраиваются в мембраны митохондрий, разрушая их.

5. Это приводит к нарушению усвоения пищи, постоянному чувству голода и ожирению.

6. Диабет не является наследственным заболеванием, а скорее "наследственной кулинарией" – передачей вредных пищевых привычек в семье.

7. Насыщенные жирные кислоты полезны, но важно понимать разницу между их источниками.

8. Насыщенные жирные кислоты из разных источников (например, кокосового масла и сливочного масла) могут иметь одинаковую химическую формулу, но разные свойства и влияние на организм.

9. Полезные насыщенные жирные кислоты можно получить из сливочного масла, молока и мяса.

Вывод:
Лектор подчеркивает важность критического отношения к распространенным диетологическим рекомендациям и призывает внимательнее относиться к составу потребляемых продуктов. Он утверждает, что широкое использование растительных масел в современном питании является основной причиной роста заболеваемости диабетом и ожирением. Автор также подчеркивает, что не все насыщенные жиры одинаковы, и призывает к более глубокому пониманию различий между жирными кислотами из разных источников. В целом, лекция призывает к более осознанному подходу к питанию и здоровью, основанному на понимании биохимических процессов в организме.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tx9tadufODo
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