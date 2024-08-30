Меня сегодня спросил товарищ, человек от политики и чтения новостей далёкий.

- Когда это всё закончится, сколько ещё будет, год, два?

Я честно ответил, что не знаю. Есть разница между прогнозом о возможных действиях Киева и НАТО в ближайшее полгода и прогнозом о сроках окончания войны. Слишком много факторов влияет на это.

Но я совершенно точно уверен чём всё закончится. Нашей победой. Это определённо. Потому что нас поставили перед выбором быть или перестать быть, идти в будущее, или навсегда остаться в истории, и то, ненадолго, пока её не перепишут враги.

А еще я убеждён, что победу может приближать каждый из нас. Что ответ на вопрос "когда уже?" зависит от каждого из нас, живущих в России. Так не может быть, что одна часть страны воюет, волонтёрит, помогает фронту и армии, а теперь и беженцам, деньгами. А другая поглядывает, и спрашивает "ну когда уже, что вы так долго"?

Хотим победить и, желательно, скорее (я правда про скорее не уверен)? Тогда нам всем надо быть с армией, помогать армии. Ты против войны, мораль не позволяет помогать фронту? Не понимаю этого, но оставлю право каждому видеть ситуацию, как он хочет. Итак, не хочешь помогать военным? Помоги мирным, беженцам, людям, которые потеряли всё, которых убивали только за то, что они русские (мы ещё все вздрогнем, когда узнаем подробности военных преступлений ВСУ в Курской области).

Не хочешь помогать ни армии, ни мирным, а просто хочешь, чтобы было "как раньше"? Так не будет. И не получится быть в стороне. Любой человек, который сегодня живёт в России, работает, поддерживает нормальную жизнь, укрепляет промышленность, экономику, даже свой маленький бизнес укрепляет, должен понять, что для Запада он враг. Потому что каждый человек, кто не убежал, кто остался в России, разделил судьбу Родины, сделал тяжкий выбор через страх, для Запада опасен. Потому что выбрал быть русским, россиянином, жить дома. И значит, пусть даже косвенно, ломает планы по уничтожению России.

Даже если человек оппозиционен не любит Путина лично, и власть в целом, но живёт в России и продолжает трудится, для Запада не свой. Потому что человек этот не захотел предать Родину, несмотря на все вопросы к государству.

И не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте, или в тылу. Сапёр, или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит тёмные времена, для Запада враг, мишень и цель. Все очень просто. И это нужно понять, осознать, и действовать, исходя из этого осознания. Не знаю, можно ли не помогать фронту, если осознавать, что враг тебя намерен убить.

Даже если кто-нибудь думает, что происходящее не касается его, он ошибается. Хата с краю сгорает первой. Так вышло, что мы с какого-то момента все мобилизованы. Ответ на вопрос "когда уже все закончится?" не очевиден. Они ещё долго будут стараться нас убить. Они же и начали не в Курске. Как боевиков в дудаевской Чечне финансировали, помните? Так это было аж 30 лет назад. Но, все ведь тоже самое.

И, важнее кто мы и чего мы хотим. И понимаем ли, что тыл это давно не тыл, а Запад не пощадит всех.

И да, мы устали от того, что происходит. Мы же люди. И слишком много было, что трудно пережить. Крымский мост, Херсон, Белгород, Крокус Сити, Курск.

Но, скажите, кто нынче верит, что с нами будут догововариваться о чем-то? Мы договориться можем только сами с собой. О том, что пойдём мы все вместе к победе. Куда же ещё нам идти.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Автор уверен в победе России, но не может предсказать, когда закончится война.

2. Каждый гражданин России может приближать победу своими действиями.

3. Помощь может быть разной: поддержка армии, помощь беженцам, укрепление экономики.

4. Для Запада каждый оставшийся в России человек считается врагом, независимо от его политических взглядов.

5. Невозможно остаться в стороне от происходящего – все граждане России так или иначе вовлечены в ситуацию.

6. Противостояние с Западом длится уже давно, по крайней мере с чеченских войн.

7. Несмотря на усталость и трудности, автор призывает к единству и движению к победе.

Вывод:

В нынешних геополитических реалиях Россия оказалась на переломном этапе своей истории. Прежние иллюзии о возможности нейтралитета или отстраненности от происходящего окончательно разрушены. Каждый гражданин России сегодня стоит перед неизбежным выбором: встать на сторону своей Родины или оказаться в оппозиции к ней, что фактически означает поддержку ее противников.

Время полумер и компромиссов прошло. Те, кто раньше мог позволить себе играть в интернационализм или занимать отстраненную позицию, теперь вынуждены определиться. Ставки в этом противостоянии слишком высоки, чтобы оставаться в стороне. Каждый, кто не поддерживает свою страну активно, вольно или невольно оказывается на стороне ее врагов.

Сегодня любой вклад в благополучие и развитие России – будь то служба в армии, работа на производстве, научная деятельность или даже просто честный труд на своем рабочем месте – это вклад в общую победу. И наоборот, бездействие или попытки уклониться от ответственности перед Родиной в конечном итоге играют на руку тем, кто стремится к ее ослаблению и уничтожению.

Таким образом, каждый гражданин России сейчас несет личную ответственность за будущее страны. Выбор прост: быть с Родиной и разделить с ней ее судьбу или оказаться в оппозиции к ней, что неизбежно приведет к серьезным последствиям. В этой новой реальности нет места нейтралитету – тот, кто не с Россией, тот против нее.