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Частные военные компании – история создания | КиберДед Андрей Масалович

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Описание:
- Forward Observation Group – это не ветер, а флюгер
- Стратегия непрямых действий
- «Полковник Никто»
- Кодекс ЧВК «Вагнер»
- Российские ЧВК в Африке
- Государственно-частное партнёрство

Ведущий эфира – Игорь Печенкин. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

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#Гость #ведущий #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Частные военные компании (ЧВК) существуют давно, но в современном виде появились в 1967 году.

2. ЧВК часто действуют в "серой зоне" законодательства, балансируя между легальностью и нелегальностью.

3. В 2008 году был создан Кодекс Монтрё, а в 2010 году – Кодекс ЧВК, пытающиеся регулировать деятельность таких компаний.

4. ЧВК выполняют широкий спектр задач: от логистики и обучения до непосредственного участия в боевых действиях.

5. ЧВК часто используются государствами для ведения "гибридных войн" и проведения операций, которые официальные вооруженные силы не могут или не хотят проводить.

6. Некоторые ЧВК, как например российская "Вагнер", имеют свой кодекс поведения.

7. ЧВК могут играть значительную роль в информационных войнах и формировании общественного мнения.

8. Существует проблема координации между ЧВК и официальными вооруженными силами.

9. Спецслужбы часто используют ЧВК для проведения провокаций и специальных операций.

10. В России отсутствует эффективное частно-государственное партнерство в сфере безопасности и разведки, что снижает эффективность работы в этих областях.

Вывод:
Частные военные компании стали неотъемлемой частью современных конфликтов и международной политики. Они предоставляют государствам гибкий инструмент для достижения целей, часто действуя в правовой "серой зоне". Однако их использование сопряжено с рядом проблем, включая вопросы координации, ответственности и потенциала для провокаций. В России существует потребность в развитии частно-государственного партнерства в сфере безопасности для повышения эффективности работы в этой области.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LJlpHo-5SKc
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