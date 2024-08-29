В VK заявили о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента среди российских платформ.



«VK объединила видеоконтент платформ «VK Видео», Дзен и ОК. Видео в едином хранилище на основе собственной разработки — one-cloud. Его объём превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 млрд гигабайт. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ», — говорится на сайте компании.

По данным VK, единая облачная библиотека повысила надёжность хранения видео, так как в случае выхода из строя отдельных хранилищ данные, содержащиеся в дата-центрах, автоматически восстанавливаются. Кроме того, она также помогла минимизировать дублирование контента, поскольку хранилище удаляет дублирующиеся видео.

Ранее сообщалось, что YouTube перестал занимать первые строчки в поисковиках.

https://russian.rt.com/russia/news/1361016-vk-video-oblako – цинк

Как только замедлили Ютуб, так сразу видеохостинги и начали шевелиться в борьбе за аудиторию.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. VK объединила видеоконтент с платформ "VK Видео", Дзен и ОК в единое облачное хранилище.

2. Объём хранилища превысил 1,5 эксабайта (более 1,5 млрд гигабайт).

3. VK заявляет, что это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ.

4. Единое хранилище повысило надёжность хранения видео.

5. Система автоматически восстанавливает данные при выходе из строя отдельных хранилищ.

6. Хранилище минимизирует дублирование контента, удаляя повторяющиеся видео.

Вывод:

VK предприняла значительные шаги по объединению и оптимизации своих видеоресурсов, создав крупнейшее облачное хранилище видеоконтента в России. Это решение не только увеличивает объём доступного контента, но и повышает надёжность хранения данных и эффективность использования ресурсов. Такой шаг может рассматриваться как стратегический ход в конкурентной борьбе за аудиторию, особенно в контексте ограничений, наложенных на международные платформы, такие как YouTube. Это демонстрирует, как российские компании адаптируются и развивают свои сервисы в ответ на изменения рынка и регуляторной среды.