Кирилл Фёдоров, военный блогер, автор канала @warhistoryalconafter



Неожиданно после двух недель эйфории от начавшегося вторжения ВСУ в Курскую область многие на Украине и на Западе вдруг стали сильно переживать из-за возникшей для Киева ситуации на фронте в ДНР: то в прессе тревожные настроения, то нардепы наперегонки обвиняют военных в трусости и глупости.



Проблемы у украинской группировки в Донбассе стали особенно резко усугубляться с началом курской авантюры. Не то чтобы до неё всё было хорошо, просто после вторжения темпы нашего продвижения ускорились, а кризис у ВСУ стал из оперативного плавно перетекать в стратегический.



Причём по ряду пунктов связь прямая. К примеру, Politico устами украинских военных говорит, что даже снабжение боеприпасами перестраивается под Курскую область, а группировке на Покровском направлении достаются крохи.



Собственно, вторжение должно было заставить российские войска снимать силы с ДНР и прекратить наступление, но с этой точки зрения операция полностью провалилась.



С этих пор российские войска берут по несколько населённых пунктов в неделю, продвижение значительно ускорилось, и даже немалого размера город Новогродовка взят за три дня с небольшими разрушениями, то есть почти без боя. Вся линия обороны ВСУ (если её можно так назвать), выстроенная ещё при Порошенко, осталась в нашем тылу. Вкупе с относительной лёгкостью преодоления данной линии это является маркером серьёзных проблем у противника.



Дошло до того, что теперь поговаривают о будущей плавной сдаче ДНР Киевом. Эта потеря для ВСУ станет почти катастрофической, поскольку именно в Донецкой области были выстроены за десять лет самые мощные укрепления, а регион является рекордсменом Украины по количеству городов в нём, а город — это с военной точки зрения также укрепрайон, только «бесплатный», то есть его уже построили.



Здесь можно из любого посёлка с многоэтажками устроить «фортецю». Такого на Украине более нигде нет. А взятие Покровской агломерации и Мирнограда откроет прямые пути на Днепропетровскую область (экономически важную) и логистический узел в городе Запорожье.



Украина теряет стратегически важные для неё территории, и отнюдь не только в военном плане. Это ещё и важная промышленность, производящая товары, дающие экспортную выручку бюджету (пока ещё) Украины, которая и так имеет приличный дефицит.



По замыслу киевских стратегов, разрулить кризис ВСУ на фронте должна была курская авантюра: ВС РФ должны были снять войска с фронта, а успешное (в планах) продвижение украинцев по Курской области позволило бы её, возможно, разменять на Харьковскую область или на что-нибудь ещё.



Но, как говорила героиня Инны Чуриковой в «Военно-полевом романе», факир был пьян, и фокус не удался, и теперь кризис переходит из тактического в стратегический, а российские войска получают всё больше свободы для манёвра. Где остановится «отрицательное наступление» ВСУ, пока можно только гадать.



Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.



#СВО #Россия #ВСУ #ДНР #Курскаяобласть



Специально для RT

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. После начала вторжения ВСУ в Курскую область настроения на Украине и Западе резко изменились из-за ухудшения ситуации для Киева на фронте в ДНР.

2. Проблемы украинской группировки в Донбассе усугубились после начала "курской авантюры".

3. Снабжение боеприпасами перенаправляется на Курскую область, в то время как группировка на Покровском направлении получает минимум.

4. Вторжение в Курскую область не смогло заставить российские войска прекратить наступление в ДНР.

5. Российские войска ускорили продвижение, захватывая несколько населенных пунктов в неделю, включая город Новогродовка.

6. Существуют разговоры о возможной сдаче ДНР Киевом, что было бы серьезной потерей для ВСУ из-за мощных укреплений в регионе.

7. Потеря Донецкой области может открыть пути на Днепропетровскую область и к Запорожью.

8. Украина теряет стратегически важные территории не только в военном, но и в экономическом плане.

9. "Курская авантюра" задумывалась как способ разрешить кризис ВСУ на фронте, но не достигла своей цели.

Вывод:

Автор считает, что попытка ВСУ перейти в наступление в Курской области не только не достигла своей цели ослабить российское наступление в ДНР, но и привела к ухудшению ситуации для украинских сил. Российские войска продолжают успешно продвигаться в Донецкой области, что может привести к серьезным стратегическим потерям для Украины. Кризис для ВСУ из тактического переходит в стратегический, и перспективы для украинской стороны на данном направлении выглядят неблагоприятными.