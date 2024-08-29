Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пустогород Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял до 185 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Стельмаховка Луганской Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск Харьковской области, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак подразделений 1-й бригады нацгвардии, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов».

Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», два 122 мм орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус». Также уничтожено три склада боеприпасов.

▫️ Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Красногоровка, Карповка, Ступочки и Константиновка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 740 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, четыре 122 мм гаубицы Д-30, два 105 мм орудия М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Нанесено поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Гродовка, Карловка и Михайловка Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.

Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике, 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки формирований ВСУ.

Противник потерял до 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, в районах населенных пунктов Павловка и Степовое Запорожской области.

Потери противника составили до 45 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: склад крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» производства Великобритании, нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено три украинских безэкипажных катера.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30649 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17593 танка и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13741 орудие полевой артиллерии и минометов, 25335 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России