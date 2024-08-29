Главная » История, Творчество

1907-1909. Изыскания реки Зеи. Часть 2

46 0


1907-1909. Изыскания реки Зеи. Часть 1

01. Тип пожилого крестьянина (старообрядца) из села Бардагон
01. Тип пожилого крестьянина (старообрядца) из села Бардагон

02. Портрет корейского лесопильщика.jpg
02. Портрет корейского лесопильщика

03. Забайкальский мигрант за работой на берегу реки Зея.jpg
03. Забайкальский мигрант за работой на берегу реки Зея

04. Виды китайских рабочих (маньчжуров).jpg
04. Виды китайских рабочих (маньчжуров)

05. Маньчжур курит трубку.jpg
05. Маньчжур курит трубку

06. Обед для старателей на берегу реки Зея.jpg
06. Обед для старателей на берегу реки Зея

07. Проведение масштабных изысканий на берегу реки Зея,.jpg
07. Проведение масштабных изысканий на берегу реки Зея

08. Проведение масштабных изысканий на берегу реки Зея..jpg
08. Проведение масштабных изысканий на берегу реки Зея

09. Разгрузка бензина с лодок на реке Зее в ветреную погоду.jpg
09. Разгрузка бензина с лодок на реке Зее в ветреную погоду

10. Съемочная группа с инструментами на правом берегу реки Зея..jpg
10. Съемочная группа с инструментами на правом берегу реки Зея

11. Караван изыскательской партии у берега реки Зея.jpg
11. Караван изыскательской партии у берега реки Зея

12. Зимний лагерь исследовательской партии на берегу реки.jpg
12. Зимний лагерь исследовательской партии на берегу реки

13. Вид на осыпающийся песчаный правый берег реки Зея.jpg
13. Вид на осыпающийся песчаный правый берег реки Зея

14. Движение каравана верблюдов по льду реки Зея в районе устья реки Гилюй.jpg
14. Движение каравана верблюдов по льду реки Зея в районе устья реки Гилюй

15. Гидравлическая разработка рудника «Стрелочный» - Обогащение породы.jpg
15. Гидравлическая разработка рудника «Стрелочный» – Обогащение породы

16. Кулибина на шахте «Стрелочный».jpg
16. Кулибина на шахте «Стрелочный»

17. Вид на проселочную дорогу возле монастыря Будунда.jpg
17. Вид на проселочную дорогу возле монастыря Будунда

18. Вид на строительство дороги возле села Практики.jpg
18. Вид на строительство дороги возле села Практики

19. Китайские джонки у берега в районе города Сахалян напротив Благовещенска.jpg
19. Китайские джонки у берега в районе города Сахалян напротив Благовещенска

20. Высадка пассажиров с парохода «Русский» на берегу возле села Овсянки.jpg
20. Высадка пассажиров с парохода «Русский» на берегу возле села Овсянки

21. Момент измерения глубины реки с лодки (1).jpg
21. Момент измерения глубины реки с лодки

22. Момент измерения уровня воды на гидрометрической станции Инорогда.jpg
22. Момент измерения уровня воды на гидрометрической станции Инорогда

23. Момент проведения триангуляционных измерений под башней на берегу реки.jpg
23. Момент проведения триангуляционных измерений под башней на берегу реки

24. Момент съемки менсулой на лесном склоне.jpg
24. Момент съемки менсулой на лесном склоне
Источник: https://humus.livejournal.com/9917016.html
Метки: Амурская область, история, Россия, фото, экспедиция
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Исследования реки Зеи в 1907-1909 гг. Часть 1
Информацию "Славянских Вед" подтвердили изыскания ДНК-генеалогии!
Михаил Задорнов. Корень Ра
Языковые доказательства древности русской цивилизации

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru