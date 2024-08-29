1907-1909. Изыскания реки Зеи. Часть 2
1907-1909. Изыскания реки Зеи. Часть 1
01. Тип пожилого крестьянина (старообрядца) из села Бардагон
02. Портрет корейского лесопильщика
03. Забайкальский мигрант за работой на берегу реки Зея
04. Виды китайских рабочих (маньчжуров)
05. Маньчжур курит трубку
06. Обед для старателей на берегу реки Зея
07. Проведение масштабных изысканий на берегу реки Зея
08. Проведение масштабных изысканий на берегу реки Зея
09. Разгрузка бензина с лодок на реке Зее в ветреную погоду
10. Съемочная группа с инструментами на правом берегу реки Зея
11. Караван изыскательской партии у берега реки Зея
12. Зимний лагерь исследовательской партии на берегу реки
13. Вид на осыпающийся песчаный правый берег реки Зея
14. Движение каравана верблюдов по льду реки Зея в районе устья реки Гилюй
15. Гидравлическая разработка рудника «Стрелочный» – Обогащение породы
16. Кулибина на шахте «Стрелочный»
17. Вид на проселочную дорогу возле монастыря Будунда
18. Вид на строительство дороги возле села Практики
19. Китайские джонки у берега в районе города Сахалян напротив Благовещенска
20. Высадка пассажиров с парохода «Русский» на берегу возле села Овсянки
21. Момент измерения глубины реки с лодки
22. Момент измерения уровня воды на гидрометрической станции Инорогда
23. Момент проведения триангуляционных измерений под башней на берегу реки
24. Момент съемки менсулой на лесном склоне