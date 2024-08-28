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Зарплаты родителям, семьи по контракту… Как ещё повысить рождаемость в России?

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В студии – главный редактор канала «День» Андрей Фефелов и ведущая Дария Павлова.

Комментарий редакции

Основные тезисы из беседы:

1. Оценка эффективности губернаторов по рождаемости может привести к увеличению рождаемости за счет мигрантов, а не коренного населения.

2. Предложение платить женщинам зарплату за то, что они матери.

3. Критика идеи платить только женщинам – это может поощрять неполные семьи.

4. Предложение платить семьям за детей, заключая с ними контракты.

5. Идея создания общественных организаций для многодетных семей.

6. Концепция "производства людей" как технологического процесса.

7. Необходимость создания особых условий для семей, включая жилье.

8. Важность воспитания детей в полных семьях.

9. Предложение поддерживать блогеров, продвигающих семейные ценности.

Вывод:
Беседа фокусируется на проблеме демографии в России и предлагает различные, порой противоречивые, подходы к её решению. Основной акцент делается на финансовой поддержке семей и создании благоприятных условий для рождения и воспитания детей. Однако некоторые предложения, такие как "производство людей", могут восприниматься как спорные или даже этически проблематичные. В целом, разговор отражает серьезную озабоченность демографической ситуацией и поиск путей её улучшения, хотя предлагаемые решения требуют дальнейшего обсуждения и анализа.

Источник: https://rutube.ru/video/e72c29dcb2fdff1b27517d26a19e9605/
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