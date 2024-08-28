Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 28 августа 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алисовка, Липцы и Волчанск Харьковской области.
Противник потерял до 165 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад горючего.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Торское, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отразили пять контратак подразделений 67-й механизированной бригады, 23-го стрелкового батальона ВСУ, 3-й бригады нацгвардии и 12-й бригады спецназначения «Азов».
Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: четыре 155-мм гаубицы, в том числе: М777 производства США и три FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм орудие Д-20, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
▫️ Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 69-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 4-й танковой, 143-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Зализнянское, Ступочки, Карповка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, 21 автомобиль, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника.
Нанесено поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
Потери противника составили до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Шахтерское Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки формирований 118-й и 125-й бригад теробороны.
Противник потерял до 115 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Жеребянки, Каменское Запорожской области, Днепровское и Ударник Херсонской области.
Потери ВСУ составили: до 50 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка «Гиацинт-Б» и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен лагерь иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30613 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17589 танков и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13720 орудий полевой артиллерии и минометов, 25312 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
мне пока интересен военкор Марат Хайруллн :..https://alexandr-palkin.livejournal.com/12514217.html..
” Если под Торецком и Покровском профессиональные, хорошо вооруженные ВСУ противостоят армии России, то под Курском самые свежие, обученные, хорошо вооруженные украинские части численностью не менее 15-20 тысяч человек напали на мирные города и поселки. Русская граница в этом месте представляет собой всего одну линию траншей и бетонных укреплений, так называемых зубьев дракона. Участок атаки ВСУ в Курской области составил около 60 километров. Из-за гигантских размеров страны тысячекилометровую западную границу Россия просто не имеет возможности охранять, держа постоянно в окопах тысячи солдат. Границу с Украиной армия РФ охраняет по так называемому «заслонному типу». Когда немногочисленные воинские части стоят в нескольких километрах от границы. Их задача, в случае нападения, выдвинуться навстречу противнику и сдерживать его, сколько можно, до подхода основных сил.
Участок границы, подвергшийся нападению, охраняли всего три русских полка так называемой второй линии – общей численностью около трех тысяч человек. Это резервные полки, сформированные в основном из мобилизованных летом 2022 года и контрактников старшего возраста. Такие части служат в основном на второстепенных направлениях. К этому можно прибавить четыре пограничные заставы, где служило в общей сложности три сотни призывников – молодых ребят 18 лет, не нюхавших пороха. Российскому командованию и руководству, судя по всему, просто в голову не могло прийти, что Зеленский решится на такое нападение – вопреки здравому смыслу, вопреки законам войны, вопреки воинской науке. Уже одно это показывает, что власти России до последнего момента относились к режиму Зеленского, как относительно разумному, живущему по человеческим законам, несмотря на все противоречия. И это стало очередной горькой ошибкой.
Предыдущей такой ошибкой стал мятеж Пригожина, случившийся ровно год назад. И здесь надо смотреть на реакцию российского государства – руководство взбунтовавшейся частной армии было так или иначе уничтожено или рассеяно, а само подразделение вычеркнуто из официальных анналов российской истории. Россия – великая воинская держава, и большего позора в нашей стране для воевавшего подразделения придумать сложно – всенародный остракизм и забвение. Можно только гадать, как поступит Россия с организаторами нападения на свою суверенную территорию. Расчет украинцев был именно на внезапность – они считали, что многократно превосходящие свежие силы, вооруженные лучшим оружием НАТО, легко прорвут оборону трех резервных полков, составленных из пятидесятилетних стариков и мобилизованных, вооруженных лишь стрелковым оружием. Но с первых же часов их постигло жесткое разочарование.”
п.с. интервью с солдатом 59 лет .которые в окружении спасали мирных… https://vk.com/video-221866123_456239414–спец.для Игореши..