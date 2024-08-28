Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алисовка, Липцы и Волчанск Харьковской области.

Противник потерял до 165 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад горючего.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Торское, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отразили пять контратак подразделений 67-й механизированной бригады, 23-го стрелкового батальона ВСУ, 3-й бригады нацгвардии и 12-й бригады спецназначения «Азов».

Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: четыре 155-мм гаубицы, в том числе: М777 производства США и три FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм орудие Д-20, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

▫️ Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 69-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 4-й танковой, 143-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Зализнянское, Ступочки, Карповка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, 21 автомобиль, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Нанесено поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника составили до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Шахтерское Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки формирований 118-й и 125-й бригад теробороны.

Противник потерял до 115 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Жеребянки, Каменское Запорожской области, Днепровское и Ударник Херсонской области.

Потери ВСУ составили: до 50 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка «Гиацинт-Б» и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен лагерь иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30613 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17589 танков и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13720 орудий полевой артиллерии и минометов, 25312 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России