Об этой проблеме нельзя молчать. Противник наращивает усилия по уничтожению наших разведывательных БПЛА. Цифры говорить не буду, но даже в рамках одного подразделения они могут быть существенными. Раньше беспилотник мог работать несколько месяцев, а сейчас….

Помните, как зимой противник жаловался на нехватку зенитных ракет? Наши беспилотники чувствовали себя в небе вольготно. Так вот сейчас у противника роль перехватчиков стали выполнять FPV-дроны. Магии здесь никакой нет. Украинцы расставили радары, посадили расчеты, создали единую систему и стали сбивать наши дроны.

К этой проблеме надо относится крайне серьезно. Без разведывательных БПЛА не будут работать наши разведывательно-ударные контуры. Артиллерия, «Искандеры» и ФАБы резко снизят свою эффективность, если противник зачистит свое небо. Украинцы наращивают усилия, а мы сильно от него отстаем в деле уничтожения БПЛА с помощью FPV-дронов. Основные преимущества таких средств ПВО – дешевизна перехватчика, мобильность, скрытность и большая живучесть расчетов.

Все дело в том, что защитить разведчики в небе не можем ни мы, ни противник. И нам остается лишь перегонять противника по цифрам уничтоженных БПЛА. Раз уж падают наши дроны, то и вражеские «крылья» не должны летать. Так мы сохраним статус-кво и не дадим противнику вырваться в перед в технологической гонке.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Противник усиливает действия по уничтожению российских разведывательных БПЛА.

2. Срок эксплуатации беспилотников значительно сократился.

3. Украина использует FPV-дроны в качестве перехватчиков, создав единую систему с радарами.

4. Без разведывательных БПЛА эффективность российской артиллерии и ракетных систем снизится.

5. Россия отстает от Украины в использовании FPV-дронов для уничтожения БПЛА.

6. Преимущества FPV-дронов как средств ПВО: дешевизна, мобильность, скрытность и живучесть расчетов.

7. Ни одна из сторон не может эффективно защитить свои разведывательные БПЛА в воздухе.

Вывод:

Развитие FPV-дронов знаменует собой настоящий технологический прорыв в военном деле, расширяя границы их применения до немыслимых ранее масштабов. Теперь эти устройства успешно выполняют функции ПВО, что еще недавно казалось невозможным. Преодолев барьер скорости и высоты, маневренные FPV-дроны превратили некогда недосягаемые разведывательные БПЛА самолетного типа в легкие мишени.

Этот технологический скачок, осуществленный Украиной, требует симметричного ответа со стороны России. Необходимо срочно разработать и массово производить собственные FPV-дроны, чтобы лишить противника преимущества воздушной разведки. Одновременно с этим критически важно повысить живучесть российских разведывательных БПЛА, возможно, за счет увеличения их скорости, высоты полета или других характеристик.

Простое наращивание количества традиционных разведывательных беспилотников неэффективно с экономической точки зрения, так как их стоимость в десятки раз превышает затраты на FPV-дроны противника. Необходим комплексный подход, сочетающий разработку новых технологий, массовое производство FPV-дронов и модернизацию существующих систем БПЛА.

Таким образом, мы наблюдаем новый виток гонки технологий в сфере беспилотной авиации, где преимущество получит та сторона, которая сможет быстрее адаптироваться к меняющимся условиям и эффективнее использовать новые возможности FPV-дронов.