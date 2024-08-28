Лекция доктора исторических наук Вардана Эрнестовича Багдасаряна по теме "Матрицы общественного сознания", часть восьмая.

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Согласно экспертным оценкам, главные факторы, способные определить будущее: искусственный интеллект, глобальная катастрофа, мировая война.

2. Ранее преобладал технологический оптимизм, но во время пандемии произошло разочарование в технологиях.

3. Опросы показывают, что многие эксперты считают, что новые технологии могут ослабить демократию и ухудшить жизнь людей.

4. Искусственный интеллект – это инструмент, эффект от которого зависит от того, кто и как его использует.

5. Существует несколько уровней искусственного интеллекта, и "сильный ИИ" еще не создан.

6. Даже создатели термина "искусственный интеллект" затрудняются дать ему точное определение.

7. Понятие искусственного интеллекта основано на ряде допущений о работе человеческого мозга и разума.

8. Некоторые ученые, такие как Норберт Винер, проводили параллели между работой машин и человеческого мозга.

Вывод:

Дискуссия о влиянии новых технологий, особенно искусственного интеллекта, на будущее человечества является сложной и неоднозначной. Несмотря на изначальный технологический оптимизм, в последнее время наблюдается рост скептицизма и опасений относительно потенциальных негативных последствий развития ИИ и других передовых технологий. Важно отметить, что само понятие искусственного интеллекта остается не до конца определенным и основывается на ряде спорных допущений. Это подчеркивает необходимость дальнейших исследований и общественного обсуждения для понимания истинного потенциала и рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта и его влиянием на общество.