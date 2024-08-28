Искусственный интеллект: метаморфозы и угрозы. Вардан Багдасарян
Лекция доктора исторических наук Вардана Эрнестовича Багдасаряна по теме "Матрицы общественного сознания", часть восьмая.
Продолжение смотрите на сайте День: https://dentv.ru/programs/nauka/iskusstvennyy-intellekt-metamorfozy-i-ugrozy.html
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Согласно экспертным оценкам, главные факторы, способные определить будущее: искусственный интеллект, глобальная катастрофа, мировая война.
2. Ранее преобладал технологический оптимизм, но во время пандемии произошло разочарование в технологиях.
3. Опросы показывают, что многие эксперты считают, что новые технологии могут ослабить демократию и ухудшить жизнь людей.
4. Искусственный интеллект – это инструмент, эффект от которого зависит от того, кто и как его использует.
5. Существует несколько уровней искусственного интеллекта, и "сильный ИИ" еще не создан.
6. Даже создатели термина "искусственный интеллект" затрудняются дать ему точное определение.
7. Понятие искусственного интеллекта основано на ряде допущений о работе человеческого мозга и разума.
8. Некоторые ученые, такие как Норберт Винер, проводили параллели между работой машин и человеческого мозга.
Вывод:
Дискуссия о влиянии новых технологий, особенно искусственного интеллекта, на будущее человечества является сложной и неоднозначной. Несмотря на изначальный технологический оптимизм, в последнее время наблюдается рост скептицизма и опасений относительно потенциальных негативных последствий развития ИИ и других передовых технологий. Важно отметить, что само понятие искусственного интеллекта остается не до конца определенным и основывается на ряде спорных допущений. Это подчеркивает необходимость дальнейших исследований и общественного обсуждения для понимания истинного потенциала и рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта и его влиянием на общество.
КТО БУДЕТ ЛУЧШЕ ПИСАТЬ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ: ИГОРЬ ТОЛУБЕЕВ или AI-МАШИНА?
Очень интересное описание эсперимента от Сергея Карелова (“Малоизвестное интересное”)
Дуэль ИИ и человека на вершине творчества.
Кто лучше пишет – признанный писатель или ИИ?
Эта 1-я приятная для человечества новость за несколько лет творческого соревнования людей с искусственным интеллектом машин.
До сих пор, как это ни обидно для людей, игра шла в одни ворота.
• Началось это еще в конце прошлого века с сенсационного проигрыша тогдашнего шахматного чемпиона мира машине. Ну а сегодняшние чемпионы мира уже и не пытаются выиграть у машин, ибо машины по классу игры ушли далеко вперед.
• А когда дошло до творческого предсказания трехмерной структуры 214 миллионов белков, выяснилось, что здесь нечего ловить уже и всему человечеству (людям бы потребовалось на это 80+ млн лет!).
Однако, по состоянию на этот год, все же оставался один не взятый ИИ творческий бастион. Самый высший по людским меркам – литература. Хотя и, казалось бы, самый сподручный для ИИ на основе больших языковых моделей (LLM), ибо здесь они играют на своем = языковом поле.
Сообщения о результатах исследований, где LLM превосходят среднестатистических людей в широком спектре задач, связанных с языком, стали рутиной, и творческое письмо не является исключением.
Поэтому возникает естественный вопрос: готовы ли LLM конкурировать в навыках творческого письма с лучшим (а не средним) романистом?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, группа испанских исследователей устроила соревнование в духе дуэлей ИИ и человека, типа DeepBlue против Каспарова и AlphaGo против Ли Сидоля.
Это была дуэль между
• Патрисио Проном – признанный на мировом уровне аргентинский писатель, чьи произведения переведены на многие языки, обладатель нескольких национальных и международных литературных наград, которого критики считают одним из лучших в своем поколении испаноязычным писателем.
• и GPT-4 – одной из лучших в мире сегодняшних LLM, обладающей множеством наивысших экспертных оценок в широком спектре творческих тестов и уже доказавшей свои способности достигать и превосходить среднестатистический уровень людей при выполнении отдельных видов профессиональной деятельности.
Организаторы попросили Прона и GPT-4 предложить по тридцать заголовков, а затем написать рассказы как на свои заголовки, так и на заголовки соперника.
Затем авторы исследования подготовили оценочную шкалу, вдохновленную определением креативности философа Маргарет Боден, назвавшей творчество «фундаментальной особенностью человеческого интеллекта и неизбежным вызовом для интеллекта искусственного».
И наконец, были собраны 5400 оценок, проставленных литературными критиками и учеными.
Результаты этого эксперимента показали:
✔️ LLM все еще далеки от того, чтобы бросить вызов лучшим писателям из вида Homo sapiens.
✔️ По шахматным меркам, в писательском деле LLM не то что до гроссмейстера, но и, похоже, до мастера не дотягивает ни по одному из критериев оценки: привлекательность, оригинальность, креативность, собственный голос, возможность включения в антологию.
✔️ Достижение топового человеческого уровня навыков творческого письма, вероятно, не может быть достигнуто просто увеличением размеров языковых моделей.
И это значит, что мы еще с LLM поборемся за звание «венец творения» среди носителей высшего интеллекта на Земле.
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