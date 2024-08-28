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Иоганн Вольфганг Гете. Сцены из трагедии “Фауст”.

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Иоганн Вольфганг Гете. Сцены из трагедии "Фауст". Серия 1. Сделка

Год производства: 1984

Сцены из трагедии И.В.Гете “Фауст” в исполнении актеров Михаила Козакова и Зиновия Гердта.

Фильм представляет собой диалог двух главных героев – Фауста и Мефистофеля.

#телеспектакль

Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр. 1984

Автор сценария – Михаил #Козаков

Режиссер – Михаил Козаков (постановщик)

Оператор – Александр Пугачев (постановщик)

Композитор – Эмиль Олах

Художник – Фотис Петровский (постановщик)

Актер – Михаил Козаков (Фауст)

Актер – Зиновий #Гердт (Мефистофель)

Иоганн Вольфганг Гете. Сцены из трагедии "Фауст". Серия 2. Метаморфозы

Год производства: 1986

История любви молодого Фауста. Сцены из трагедии И.В.Гете “Фауст” – “Театральный пролог”, “Кухня ведьмы”, “Встреча Фауста и Гретхен”, “Сватовство”, “Сцена в саду” и “Лесная пещера” в исполнении актеров Михаила Козакова, Ирины Муравьевой, Тамары Кушелевской, Григория Лямпе, Кирилла Козакова и артистов студии пантомимы МГУ “Контур”.

#телеспектакль

Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр. 1986

Режиссер – Михаил Козаков (постановщик)

Режиссер – Анна Шишко

Оператор – Александр Фукс (постановщик)

Композитор – Эмиль Олах

Художник – Фотис Петровский (постановщик)

Актер – Михаил #Козаков (Фауст)

Актер – Ирина #Муравьева (Марта)

Актер – Тамара #Кушелевская (Ведьма)

Актер – Григорий #Лямпе (Директор театра)

Актер – Кирилл #Козаков (Молодой Фауст)

Актер – Зиновий #Гердт (Мефистофель)

Актер – Ольга #Сирина

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zkqIbtw5O_Y
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