Иоганн Вольфганг Гете. Сцены из трагедии “Фауст”.
Иоганн Вольфганг Гете. Сцены из трагедии "Фауст". Серия 1. Сделка
Год производства: 1984
Сцены из трагедии И.В.Гете “Фауст” в исполнении актеров Михаила Козакова и Зиновия Гердта.
Фильм представляет собой диалог двух главных героев – Фауста и Мефистофеля.
#телеспектакль
Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр. 1984
Автор сценария – Михаил #Козаков
Режиссер – Михаил Козаков (постановщик)
Оператор – Александр Пугачев (постановщик)
Композитор – Эмиль Олах
Художник – Фотис Петровский (постановщик)
Актер – Михаил Козаков (Фауст)
Актер – Зиновий #Гердт (Мефистофель)
Иоганн Вольфганг Гете. Сцены из трагедии "Фауст". Серия 2. Метаморфозы
Год производства: 1986
История любви молодого Фауста. Сцены из трагедии И.В.Гете “Фауст” – “Театральный пролог”, “Кухня ведьмы”, “Встреча Фауста и Гретхен”, “Сватовство”, “Сцена в саду” и “Лесная пещера” в исполнении актеров Михаила Козакова, Ирины Муравьевой, Тамары Кушелевской, Григория Лямпе, Кирилла Козакова и артистов студии пантомимы МГУ “Контур”.
#телеспектакль
Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр. 1986
Режиссер – Михаил Козаков (постановщик)
Режиссер – Анна Шишко
Оператор – Александр Фукс (постановщик)
Композитор – Эмиль Олах
Художник – Фотис Петровский (постановщик)
Актер – Михаил #Козаков (Фауст)
Актер – Ирина #Муравьева (Марта)
Актер – Тамара #Кушелевская (Ведьма)
Актер – Григорий #Лямпе (Директор театра)
Актер – Кирилл #Козаков (Молодой Фауст)
Актер – Зиновий #Гердт (Мефистофель)
Актер – Ольга #Сирина