Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 27 августа 2024 г.)
Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины.
Все назначенные цели поражены.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Сумском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Ворожба, Барановка, Пустогород Сумской области и Липцы Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ.
Противник потерял до 115 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов», 104-й, 110-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных Пунктов Колесниковка, Богуславка, Табаевка Харьковской области и Серебрянского лесничества. Отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.
Потери противника составили до 490 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус».
▫️ Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 110-й штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кузьминовка, Верхнекаменское и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.
Противник потерял до 780 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Уничтожены два полевых склада боеприпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.
Потери противника составили до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых подразделений 128-й бригады теробороны.
ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка и Токаревка Херсонской области.
Потери противника составили более 85 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм орудие М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 105-мм гаубица М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре тактические ракеты «Точка-У», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 31 беспилотный летательный аппарат.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30564 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17586 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13690 орудий полевой артиллерии и минометов, 25262 единицы специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
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https://news.rambler.ru/army/53316419-prodvizhenie-vs-rf-k-pokrovsku-poslednie-novosti-27-avgusta-uspehi-poteri/
“Военный эксперт, Заслуженный военный летчик Владимир Попов в беседе с «МК» напомнил, что в советское время на Украине было до 27 боевых военных аэродромов, которые использовались для размещения фронтовой и армейской авиации, а также для манёвров.
-Была очень большая аэродромная сеть, поэтому были возможности использовать территорию Украины для разведывательной, дальней, военно-транспортной, фронтовой, истребительной авиации, размещения ПВО…Не все аэродромы на сегодняшний день на слуху. На аэродроме «Дубно», по которому сегодня наносились удары, в свое время базировались Су-17, потом Су-24. В общем-то, это большие самолёты. С развалом Советского Союза, оттуда самолёты забрали. Сам аэродром, скорее всего, законсервировали или использовали периодически, как аэродром подскока. Аэродром «Озёрное» – тоже хорошо известен. Там в своё время также базировались Су-17.
-Владимир Александрович, почему именно эти аэродромы? Нашими целями там могли быть, например, F-16?
-Если эти аэродромы восстановили, то укрыть, разместить на них F-16 вполне возможно. Потому что любой фронтовой аэродром априори может использоваться и для лёгкого истребителя, коим является F-16. Если уж там садились Су-17, Су-24, то F-16 и подавно может сесть. Главное, чтобы полоса была в хорошем состоянии – очищенная, с заделанными швами.
-Там есть укрытия для натовских истребителей?
-Там были земляные насыпи высотой пять-шесть метров. Это такие подковообразные дуги из земли с бетонной площадкой с рулежной дорожкой. Должны были остаться железобетонные укрытия (ЖБУ), только, если их после развала Советского Союза не разобрали, как говорится, на запчасти. Арки, например, могли разломать, металл сдать на металлолом, бетонную крошку использовать как строительный материал. Не исключено, что такое могло произойти. Но в то же время всё сразу разобрать — это дорогое удовольствие. Поэтому, скорее всего, они были брошены, а потом восстановлены. Думаю, противник это сделал. Поэтому мы слышим новые названия, на самом деле все они хорошо забытые старые.