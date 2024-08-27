Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины.

Все назначенные цели поражены.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Сумском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Ворожба, Барановка, Пустогород Сумской области и Липцы Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 115 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов», 104-й, 110-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных Пунктов Колесниковка, Богуславка, Табаевка Харьковской области и Серебрянского лесничества. Отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 490 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус».

▫️ Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 110-й штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кузьминовка, Верхнекаменское и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял до 780 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Уничтожены два полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых подразделений 128-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка и Токаревка Херсонской области.

Потери противника составили более 85 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм орудие М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 105-мм гаубица М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре тактические ракеты «Точка-У», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 31 беспилотный летательный аппарат.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30564 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17586 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13690 орудий полевой артиллерии и минометов, 25262 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России