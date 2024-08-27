Пентагон ограничит монополию SpaceX на услуги военной связи
Пентагон ограничит монополию SpaceX на услуги военной связи
Пентагон решил, что компания Илона Маска SpaceX не должна быть монополистом на предоставление услуг связи военным.
Starshield — это военное подразделение SpaceX, которое предоставляет доступ к группировке Starlink из более чем 6000 низкоорбитальных спутников. Растущая сеть космических аппаратов предоставляет интернет-услуги как частным потребителям, так и военным по всему миру, получив свой первый военный контракт в 2021 году от Агентства космического развития США.
В то время как Starlink является доминирующим игроком, предоставляющим услуги космической связи, в ближайшем будущем американские военные планируют разделить военный заказ еще с несколькими компаниями. Так Amazon разрабатывает сеть из 3000 спутников под названием «Project Kuiper», первый действующий космический аппарат которой планируется запустить в конце этого года. Британская OneWeb и люксембургская Intelsat также разрабатывают крупные группировки спутниковых систем, на услуги которых рассчитывает Пентагон. В то же время Starshield получили от правительства США заказ на развертывание группировки из сотен спутников-шпионов для Национального разведывательного управления США (NRO).
Одним из способов, с помощью которого Пентагон стремится предоставить командирам подразделений доступ к большему количеству спутниковых услуг, является использование тактического терминала нового поколения. В рамках программы разрабатывается возможность использования группировок, базирующихся на нескольких орбитах и частотных диапазонах через один терминал.
Наши же аналоги предоставлены только аппаратами компании «Бюро 1440», входящей в «ИКС Холдинг», всего на орбите несколько единиц. Максимально, группировка планируется до 900 спутников к 2035 году…
@neinsider – цинк
Мирный космос…Мирный SpaceX…
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Пентагон решил ограничить монополию SpaceX на предоставление услуг военной связи.
2. Starshield, военное подразделение SpaceX, предоставляет доступ к группировке Starlink из более 6000 спутников.
3. Американские военные планируют разделить военный заказ между несколькими компаниями, включая Amazon, OneWeb и Intelsat.
4. Starshield получила заказ на развертывание сотен спутников-шпионов для Национального разведывательного управления США.
5. Пентагон разрабатывает тактический терминал нового поколения для использования нескольких спутниковых группировок.
6. Российские аналоги представлены только аппаратами компании "Бюро 1440", с планами расширения до 900 спутников к 2035 году.
Вывод:
Пентагон стремится диверсифицировать свои источники спутниковой связи, уменьшая зависимость от одного поставщика (SpaceX). Это решение направлено на повышение устойчивости и гибкости военных коммуникаций США. В то же время, развитие подобных технологий и их использование в военных целях указывает на растущую милитаризацию космоса, что противоречит идее "мирного космоса". Российские возможности в этой области значительно отстают от американских, что может создавать стратегическое неравенство в будущем.