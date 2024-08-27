



Пентагон ограничит монополию SpaceX на услуги военной связи



Пентагон решил, что компания Илона Маска SpaceX не должна быть монополистом на предоставление услуг связи военным.



Starshield — это военное подразделение SpaceX, которое предоставляет доступ к группировке Starlink из более чем 6000 низкоорбитальных спутников. Растущая сеть космических аппаратов предоставляет интернет-услуги как частным потребителям, так и военным по всему миру, получив свой первый военный контракт в 2021 году от Агентства космического развития США.



В то время как Starlink является доминирующим игроком, предоставляющим услуги космической связи, в ближайшем будущем американские военные планируют разделить военный заказ еще с несколькими компаниями. Так Amazon разрабатывает сеть из 3000 спутников под названием «Project Kuiper», первый действующий космический аппарат которой планируется запустить в конце этого года. Британская OneWeb и люксембургская Intelsat также разрабатывают крупные группировки спутниковых систем, на услуги которых рассчитывает Пентагон. В то же время Starshield получили от правительства США заказ на развертывание группировки из сотен спутников-шпионов для Национального разведывательного управления США (NRO).



Одним из способов, с помощью которого Пентагон стремится предоставить командирам подразделений доступ к большему количеству спутниковых услуг, является использование тактического терминала нового поколения. В рамках программы разрабатывается возможность использования группировок, базирующихся на нескольких орбитах и частотных диапазонах через один терминал.



Наши же аналоги предоставлены только аппаратами компании «Бюро 1440», входящей в «ИКС Холдинг», всего на орбите несколько единиц. Максимально, группировка планируется до 900 спутников к 2035 году…



@neinsider – цинк



Мирный космос…Мирный SpaceX…



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Пентагон решил ограничить монополию SpaceX на предоставление услуг военной связи.

2. Starshield, военное подразделение SpaceX, предоставляет доступ к группировке Starlink из более 6000 спутников.

3. Американские военные планируют разделить военный заказ между несколькими компаниями, включая Amazon, OneWeb и Intelsat.

4. Starshield получила заказ на развертывание сотен спутников-шпионов для Национального разведывательного управления США.

5. Пентагон разрабатывает тактический терминал нового поколения для использования нескольких спутниковых группировок.

6. Российские аналоги представлены только аппаратами компании "Бюро 1440", с планами расширения до 900 спутников к 2035 году.

Вывод:

Пентагон стремится диверсифицировать свои источники спутниковой связи, уменьшая зависимость от одного поставщика (SpaceX). Это решение направлено на повышение устойчивости и гибкости военных коммуникаций США. В то же время, развитие подобных технологий и их использование в военных целях указывает на растущую милитаризацию космоса, что противоречит идее "мирного космоса". Российские возможности в этой области значительно отстают от американских, что может создавать стратегическое неравенство в будущем.