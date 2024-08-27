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Настоящие причины ареста Дурова или битва за влияние | Кибердед Андрей Масалович

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Разберемся в истинных причинах ареста Павла Дурова, кто за этим стоит и что теперь делать пользователям Telegram

Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Арест Павла Дурова является частью глобального процесса ужесточения контроля над интернет-платформами.

2. Законодательство во многих странах меняется, чтобы сделать платформы ответственными за контент пользователей.

3. Дуров, по мнению эксперта, утратил чувство реальности, что привело к его аресту во Франции.

4. Telegram, вероятно, будет вынужден сотрудничать с властями или столкнется с ограничениями.

5. Конечное шифрование затрудняет чтение сообщений, но метаданные все равно доступны спецслужбам.

6. Эксперт рекомендует не полагаться на Telegram для конфиденциальной коммуникации и не хранить там важную информацию.

7. Обсуждается возможность создания новых, более безопасных мессенджеров, особенно для государственных нужд.

8. YouTube в России замедляется, что приводит к росту популярности отечественных платформ.

Вывод:
Ситуация с арестом Дурова отражает глобальную тенденцию к усилению контроля над интернет-платформами. Это ставит под вопрос безопасность и конфиденциальность популярных мессенджеров, включая Telegram. Пользователям рекомендуется быть осторожными при использовании таких платформ для чувствительных коммуникаций. В то же время, это может стимулировать развитие новых, более защищенных средств связи, особенно на национальном уровне.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sFRFMG-o79Q
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28533 26549
    жора шапов три часа назад

      В Китае пользователь интернетом для активации сети должен предъявить личный паспорт для регистрации.
      Просматриваемый им контент тоже фиксируется и отслеживается.
      Добро пожаловать от хаоса к “порядку”.
      Швабоды.net

      2
      2

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