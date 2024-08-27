Идут третьи сутки с момента задержания во Франции Павла Дурова.

Он обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram и возможном соучастии в них.



Павел Дуров является создателем и владельцем ряда крупных цифровых продуктов, в том числе мессенджера Telegram, которым пользуется более миллиарда человек в разных странах.

Это — международная платформа, обладающая серьёзным уровнем защищённости информации и популярностью.



Сам Дуров имеет 4 гражданства, в том числе французское. Париж именно этим фактом обосновывает законность его задержания.



На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон.



Telegram — одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них.

В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль.



Для Вашингтона слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния.



Большинство глобальных сетей — американские по происхождению. Их Белый дом контролирует. А вот заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ США пока не могут.

Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения в более десяти преступлениях, перечень статей по которым достаточно широк.



Сам Дуров при этом никогда иллюзий по поводу США не питал, называл их полицейским государством. Говорил о том, что успех Кремниевой долины в прошлом, делать бизнес там больше не стоит. Заявлял об избыточном внимании ФБР и спецслужб к нему лично и его компании, попытках завербовывать сотрудников Telegram, чтобы влиять на работу IT-корпорации изнутри.



Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал ещё и эту платформу, или же её работа всё-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США.

Вячеслав Володин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Павел Дуров задержан во Франции на третьи сутки.

2. Его обвиняют в отказе сотрудничать по вопросам преступлений в Telegram и возможном соучастии.

3. Дуров – создатель Telegram, которым пользуется более миллиарда человек.

4. У Дурова 4 гражданства, включая французское.

5. За арестом стоят США, стремящиеся контролировать Telegram.

6. Telegram – одна из крупнейших платформ, неподконтрольных США.

7. Для США важно взять Telegram под контроль перед выборами президента.

8. США используют слежку и цензуру в соцсетях для политического влияния.

9. Дурову предъявляют обвинения по множеству статей через Францию.

10. Дуров критически относился к США, называя их "полицейским государством".

Вывод:

Арест Павла Дурова во Франции, вероятно, является попыткой США установить контроль над Telegram – одной из немногих крупных платформ, остающихся вне их влияния. Это действие может иметь серьезные последствия для свободы информации и конфиденциальности пользователей во всем мире. Другим странам предстоит решить, поддерживать ли независимость Telegram или позволить США расширить свое влияние на эту платформу.