Два года назад она была зверски убита. Это случилось 20 августа 2022 года, когда взорвали машину, на которой она возвращалась после участия в подмосковном фестивале «Традиции». Изображения горящего автомобиля сразу облетели все мировые СМИ и социальную сеть. Ощущения потери, тревоги и ужаса из-за этой утраты неизгладимы до сих пор.

Трагическая смерть Дарьи, которой было всего двадцать девять лет, вселенская горечь по поводу этой утраты и огромная боль, выпавшая на долю ее отца Александра и ее матери Натальи, которая не оставит их как родителей до конца жизни, потрясли меня. В моей жизни я имел привилегию и честь знать Дарью. Я был знаком с ней много лет, она часто приглашала меня участвовать с ней в телевизионных программах и конференциях. Она была не только проницательным философом, но и блестящим журналистом, поразительно точным в своих оценках, анализе ситуаций.

Я помню ее энтузиазм, ее способность убеждать, ее силу духа, ее последовательность – всё это было направлено на те идеалы, что вели ее к главной цели – к полной реализации себя не только профессиональной, но и экзистенциальной: «Я хочу быть на стороне сил света», – как сказала она отцу в их последнем разговоре.

В Италии 18 августа в городе Гавирате, в «Корте дей Брют» Райнальдо Грациани – давний друг Дарьи – организовал мероприятие в память о ней с многочисленными ее друзьями. На мероприятии профессор Александр Дугин по видеосвязи трогательно рассказал о ней, и о том, что его дочь продолжает жить в памяти людей как героиня, как пример, как идеал.

«Дарью сегодня считают героиней по всей России. Ее имя было помещено в школьные пособия для детей как пример служения Родине, народу, обществу. Такое отношение – это результат ее жизни, несмотря на то, что она оказалась очень короткой… Потому что, прожив всего двадцать девять лет, как она прожила, став героиней русского народа, войдя в школьные учебники, получив (посмертно – ред.) “Орден Мужества” от президента Путина, – это просто невозможно; но, прежде всего, давайте посмотрим, каковы были мысли об идеалах, принципах в ее философии. Дарья – одна из патриотов, их много. Патриоты, которых мы потеряли и о которых Россия плачет сегодня. Но Дарья – больше чем женщина-патриот, до конца служившая своей Родине – России, традициям, Дарья – духовно смиренная, Дарья – тот философский свет, который начинает раскрываться сегодня. В России и в Италии благодаря нашим друзьям Райнальдо и Маурицио мы уже издали более шести книг Дарьи. Это глубокие, а не поверхностные книги, в них мы открываем Дарью всё больше и больше, мы тоже: ее семья, ее родственники, ее друзья.

Я считаю, что герой “рождается, когда умирает”. Мы не можем просто сказать, что человек – герой, потому что мы не можем быть в этом уверены [кроме конца], поскольку до последнего момента мужчина или женщина теоретически могут предать свое дело. Это очень важно, только смерть – решающий момент, только тогда мы сможем сказать: она, конечно, героиня, он, конечно, герой! Есть герои, у которых есть абсолютное измерение, вертикальное измерение, которые не умирают, которые продолжают жить, которые продолжают вести жизнь, указывать путь тем, кто жив. Эта жизнь за пределами жизни живет более и более утверждающе, чем телесная жизнь. Это – судьба настоящих героев. Я считаю, что Дарья в этом смысле только начала свой трансцендентный духовный путь, показав всем нам пример радикальных и метафизических горизонтов. В этом смысле, при всей той печали и боли принятия утраты, которым наполнено мое отцовское сердце, я горжусь тем, что у меня такая дочь, как Дарья. Это касается и многих друзей, которые были у Дарьи во всём мире, но прежде всего в Италии, в глубокой Италии, в настоящей Италии, в вечной Италии, в Италии, которая является для всех нас трансцендентным примером, поскольку мы, русские, считаем Россию (Москву) Третьим Римом. От Третьего Рима к Первому Риму – это вечное послание молодой женщины, героини русского народа, традиций, нашей Церкви, наших ценностей. Огромное спасибо вам, кто не забывает Дарью, и за всё, что вы делаете», – сказал Александр Гельевич.

Как предположил Грациани во время видеосвязи, в произведениях Дарьи понятие «Бедненький субъект» представляет собой своеобразный аспект, который ни ее мать, ни ее отец – философы – не уловили с такой глубиной, как их дочь.

Профессор Дугин объяснил смысл этого понятия так:

«Только сегодня мы заново открываем идею “Бедненького субъекта”, это идея – антитеза сильного, индивидуалистического, рационалистического субъекта. “Бедненьким субъектом” для Дарьи была душа русского народа, тайная душа русского народа. Мы ничего не можем понять о России, когда сравниваем Запад “западного субъекта” и Россию, где этот субъект, эта несколько ограниченная, маленькая, бедная субъективность появляется. Дарья действительно развила мысль о том, что это проявление может иметь внутреннюю метафизическую тайну. Эта идея превосходит нашу философию. Идея “Бедненького субъекта” у нее возникла еще в юности, когда ей было семнадцать-восемнадцать лет, и это была одна из первых ее письменных диссертаций – ее глубокое вдохновение. Это понятие в определенном смысле является ключевым понятием для понимания русской души, русской истории, русского общества, русской традиции. Мы можем сравнить это с нищетой Евангельского духа. Я считаю, что у этой концепции есть и другие аспекты, которые мы сможем изучить в будущем».

Мы все, и итальянцы, и русские, благодарны Райнальдо Грацианиза за то, что он собрал настоящих друзей Дарьи, включая издателя Маурицио Мурелли, на этом очень душевном памятном мероприятии. Спасибо сербской скрипачке и композитору Соне Калаич за посвященную Дарье музыкальную часть мероприятия.

Специально для «Столетия»

Элизео Бертолази, Милан

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Статья посвящена памяти Дарьи Дугиной, погибшей два года назад (20 августа 2022 года) в результате взрыва автомобиля.

2. Автор лично знал Дарью и отмечает ее качества как философа и журналиста.

3. 18 августа 2024 года в итальянском городе Гавирате прошло памятное мероприятие, организованное другом Дарьи.

4. На мероприятии выступил отец Дарьи, Александр Дугин, который рассказал о том, как память о его дочери сохраняется в России.

5. Дарья посмертно награждена "Орденом Мужества" и упоминается в школьных учебниках как пример служения Родине.

6. Александр Дугин считает, что "герой рождается, когда умирает", и видит в смерти Дарьи начало ее "трансцендентного духовного пути".

7. Особое внимание уделяется концепции "Бедненького субъекта", разработанной Дарьей, которую Александр Дугин считает ключевой для понимания русской души.

Вывод:

Статья представляет собой мемориальный текст, посвященный Дарье Дугиной. Автор и участники описанного мероприятия стремятся сохранить и распространить память о Дарье не только как о жертве трагедии, но и как о мыслителе, внесшем вклад в понимание русской культуры и души. Текст подчеркивает значимость идей Дарьи, особенно концепции "Бедненького субъекта", и их влияние на современное восприятие России. Статья также отражает процесс героизации Дарьи Дугиной в российском обществе после ее смерти.