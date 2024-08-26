После удара по Украине начались экстренные отключения света. Киев, Одесса, Николаев, Запорожье – без света. Ракетные удары по Украине уже уничтожили ПОЛОВИНУ энергосистемы и Киев готовится к массовым блэкаутам. Во время отопительного сезона отключения света на Украине могут длиться по 12 часов в сутки. С наступлением холодов спрос на электроэнергию увеличится, что усилит нагрузку на энергосистему. Доживет ли энергосистема Украины до зимы, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00 Удары на Украине: отключения света и дефицит электроэнергии

02:08 Европа не сможет обеспечить Украину электроэнергией

04:25 Последствия ударов России по Украине – тотальный Блэкаут

05:34 Отключения света на Украине. Дизельные генераторы – решение проблемы?

07:12 Приднестровье: пример блэкаута

09:22 Россия мощно атакует ракетами: по всей Украине вводят отключение света

10:15 Восстановление энергетики Украины после войны

11:47 Европейские стандарты против Советского наследия

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13:20 Независимость дороже денег!

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Энергетическая инфраструктура Украины не восстанавливается должным образом.

2. Атомные электростанции на территории, контролируемой Киевом, работают исправно.

3. Летом наблюдались массовые аварии на тепловых и гидроэлектростанциях.

4. По оценкам Укрэнерго, для нормального прохождения отопительного сезона требуется около 15 ГВт маневренных мощностей, но в наличии только 9 ГВт.

5. Ожидаются проблемы с электроснабжением и вероятны веерные отключения.

6. Импорт электроэнергии из Европы ограничен и не может полностью компенсировать дефицит.

7. Использование дизельных генераторов может помочь частично, но не решит проблему в масштабах страны.

8. В случае длительных отключений электроэнергии возникнут серьезные проблемы с водоснабжением и канализацией в городах.

9. Восстановление энергетической инфраструктуры будет сложным и длительным процессом из-за специфики необходимого оборудования.

10. Для восстановления энергосистемы может потребоваться помощь стран бывшего СССР, в том числе России.

Вывод:

Энергетическая ситуация на Украине остается крайне сложной. Существующих мощностей недостаточно для обеспечения стабильного энергоснабжения в зимний период. Ожидаются регулярные отключения электроэнергии, что может привести к серьезным проблемам с жизнеобеспечением городов. Восстановление энергетической инфраструктуры потребует значительного времени и ресурсов, а также, возможно, международной помощи. Ситуация может существенно ухудшиться в случае суровой зимы или новых повреждений энергетических объектов.