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Убытки Газпрома оплатит население // Олег Комолов. Простые числа

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Крупнейшая российская ТНК – Газпром – впервые за 25 лет терпит убытки. Они вызваны потерей большей части главного – европейского рынка – сбыта. Кроме того, в 2023 году у Газпрома изъяли активы в Европе, а государство обложило газовую монополию дополнительным налогом для финансирования СВО. Теперь для возмещения потерь внутренние цены на газ для населения будут повышены. Большие надежды Газпром возлагает на "Силу Сибрири-2", но правительство КНР продолжает выкручивать руки российской стороне. Пользуясь безвыходным положением партнёра, Китай продавливает свои, невыгодные российской ТНК, условия поставки.

0:00 Миллер обещал $1трлн капитализации Газпрома
2:45 "Национальное достояние" терпит убытки
6:19 От общенародной собственности к приватизации
10:02 Газопроводы в Европу
17:37 Газовый "налог на войну"
21:10 Цены на газ для населения повысят
24:29 На поклон к Китаю

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Газпром долгие годы делал ставку на экспорт газа в Европу, вкладывая огромные средства в трубопроводную инфраструктуру.

2. После начала военных действий в Украине и введения санкций экспорт газа в Европу резко сократился, что привело к значительным убыткам Газпрома.

3. Компания потеряла ряд активов в Европе из-за национализации и внешнего управления.

4. Газпром столкнулся с высокой долговой нагрузкой и дополнительными налоговыми платежами в бюджет.

5. Попытки переориентироваться на азиатский рынок, в частности Китай, пока не принесли желаемых результатов из-за сложных переговоров по ценам и объемам поставок.

6. Для компенсации потерь Газпром планирует повышение цен на газ для внутренних потребителей.

7. Компания сталкивается с технологическими проблемами, в частности зависимостью от западных турбин для производства СПГ.

Вывод:
Газпром, долгое время считавшийся "национальным достоянием" и одной из крупнейших энергетических компаний мира, оказался в сложном финансовом и стратегическом положении. Ориентация на европейский рынок и недооценка политических рисков привели к серьезным убыткам после введения санкций. Попытки переориентации на азиатские рынки пока не компенсируют потери. Компания вынуждена искать способы повышения доходов, в том числе за счет повышения цен для внутренних потребителей. Ситуация с Газпромом демонстрирует уязвимость экономики, чрезмерно зависящей от экспорта сырья, и необходимость диверсификации экономики и развития высокотехнологичных отраслей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yyEm6ct-3xM
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