Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Есть люди с несколькими высшими образованиями, хорошие программисты, врачи, художники.
Но, при этом, они политические инфантилы. Как и большинство из нас. Я много видел людей, которые зацикливались на ошибках существующей Власти, но думали, что “Демократическая оппозиция” лучше. Но “Демократическая оппозиция” играла на ошибках Власти и эмоциях людей. На их вере в Добро и Справедливость. А за “Демократической оппозицией” стоят черти, циничные и рассчётливые обманщики.
В 2020-м году многие замечательные и умные люди сломали себе жизнь под лозунгом “За всё хорошее, против всего плохого!”, не понимая, что на их эмоциях играют черти-манипуляторы. Которые знают слабые места в человеческой психологии и имеют “ключики”, чтобы “взломать мозг”.
Да не помогут вам никакие “таблетки” от памяти!
Истории изучаете , ошибки в них видите. В умении знать все нюансы заговоров которые,вам предоставили поднаторели.
И что!? Вам это помогло?
Всё на те же,грабли наступаете!
И после вас ничего нового особо не будет.