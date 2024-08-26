Главная » История, Невероятное в мире, Политика

Таблетка для памяти

26 2
7708r6.jpg

Таблетка для памяти.
Для тех, кто спрашивал, почему я иронизирую по поводу происходящего, а не заламываю руки.

s4p3e6.jpg

И вот еще наглядный пример того, что наличие больших денег не является признаком большого ума.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9345016.html
Метки: 9 мая, Гитлер, день победы, дуров, либералы, сталин
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Таблетки для улучшения работы мозга и памяти
Новости Украины и Новороссии 26 октября 2015
Новости Украины и Новороссии 18 декабря 2015
Кто управляет прошлым, тот владеет миром
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2576 2460
    Сан Саныч 31 мин. назад

      Есть люди с несколькими высшими образованиями, хорошие программисты, врачи, художники.

      Но, при этом, они политические инфантилы. Как и большинство из нас. Я много видел людей, которые зацикливались на ошибках существующей Власти, но думали, что “Демократическая оппозиция” лучше. Но “Демократическая оппозиция” играла на ошибках Власти и эмоциях людей. На их вере в Добро и Справедливость. А за “Демократической оппозицией” стоят черти, циничные и рассчётливые обманщики.

      В 2020-м году многие замечательные и умные люди сломали себе жизнь под лозунгом “За всё хорошее, против всего плохого!”, не понимая, что на их эмоциях играют черти-манипуляторы. Которые знают слабые места в человеческой психологии и имеют “ключики”, чтобы “взломать мозг”.

    • 310 270
      Пушистый 22 мин. назад

        Да не помогут вам никакие “таблетки” от памяти!
        Истории изучаете , ошибки в них видите. В умении знать все нюансы заговоров которые,вам предоставили поднаторели.
        И что!? Вам это помогло?
        Всё на те же,грабли наступаете!
        И после вас ничего нового особо не будет.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru