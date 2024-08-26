Сегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели поражены.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанские Хутора Харьковской области и Покровка Сумской области.

Противник потерял до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 67-й, 115-й, 116-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили четыре контратаки подразделений 1-й, 4-й бригад нацгвардии и 12-й бригады спецназначения «Азов».

Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «Казак», 10 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: пять 155-мм гаубиц, в том числе М198, две М777 производства США и две FH-70 производства Великобритании, а также 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Также уничтожены три полевых склада боеприпасов, три станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы.

▫️ Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 28-й, 93-й механизированных, 5-й танковой, 56-й мотопехотной, 143-й, 144-й пехотных, 5-й, 10-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Дылеевка, Красногоровка, Константиновка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял: до 570 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, четыре 155-мм гаубицы, в том числе М777 производства США и три FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

За сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 100-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й, 122-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Тарасовка, Журавка, Воздвиженка, Новожеланное и Яснобродовка Донецкой народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника составили до 585 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, бронетранспортер, четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Пречистовка и Нескучное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял до 135 военнослужащих, пять автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Саблуковка, Токаревка Херсонской области и города Херсон.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30533 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17574 танка и другие боевые бронированные машины, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13677 орудий полевой артиллерии и минометов, 25234 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России