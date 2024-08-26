Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 26 августа 2024 г.)
Сегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели поражены.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанские Хутора Харьковской области и Покровка Сумской области.
Противник потерял до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 67-й, 115-й, 116-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили четыре контратаки подразделений 1-й, 4-й бригад нацгвардии и 12-й бригады спецназначения «Азов».
Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «Казак», 10 автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: пять 155-мм гаубиц, в том числе М198, две М777 производства США и две FH-70 производства Великобритании, а также 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Также уничтожены три полевых склада боеприпасов, три станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы.
▫️ Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 28-й, 93-й механизированных, 5-й танковой, 56-й мотопехотной, 143-й, 144-й пехотных, 5-й, 10-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Дылеевка, Красногоровка, Константиновка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Противник потерял: до 570 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, четыре 155-мм гаубицы, в том числе М777 производства США и три FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.
За сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 100-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й, 122-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Тарасовка, Журавка, Воздвиженка, Новожеланное и Яснобродовка Донецкой народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
Потери противника составили до 585 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, бронетранспортер, четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Пречистовка и Нескучное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ.
Противник потерял до 135 военнослужащих, пять автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30.
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Саблуковка, Токаревка Херсонской области и города Херсон.
Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30533 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17574 танка и другие боевые бронированные машины, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13677 орудий полевой артиллерии и минометов, 25234 единицы специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
Мадам никак не примет в свою голову то очевидное, – кто “стреляет” (образно, а на самом деле исполняет принятые решения, давая команды ВСУ ) по РФ.
Обменялись ударами.https://t.me/geran231/2840…Украина
..https://vk.com/video-170320622_456255767…Саратов
..https://t.me/svezhesti/114466…Англия .но это не мы..
Детские сказки здешних хохлов ,что не украинцы виноваты .а те, кто приказал..Типа все хохлы умалишенные ?не понимают суть происходящего??
И насчет того ,что можно было сократить число потерь народа ,если бы отстрелили главнюков..Правда???
Это для кого сказано здесь??
-ну во-первых Кенеди ,Диаан,Сулеймани ,Кушнарев.Кирпа,Лебедев ,Мозговой ,Николай 2.-убивают только свои -за нарушение договоров и правил в верхней элите.Вы знаете за что -пусть Ишгореша вам ,типа наивным,расскажет..
-во-вторых убийство рукодителей государств -это процесс обоюдный ,начнется чехарда и не спрячется никто и нигде .разве что исчезнуть из видимого поля навсегда.как допустим по легенде -Адольфика увезли и обьявили убитым..
-спецслубы мировые всегда во взаимодействии и контролируют этот процесс.сегодня все позрачно
Миутная радость от такого обьема полетевших на Украину сегодня быстро исчезает ,даже секундная ..Есть ощущение ,что истина где-то зарыта и мы её не догоняем..
“Вот кому в украине сейчас станет больно и кто вообще осознает, что это лично ему и конкретно за Курск? 1) Западные партнеры? — Да им насрать. 2) Зе и его команда? — Да им смешно и кавээн. 3) Кастрюлеголовые? – Да их хоть на куски режь, они такими и останутся. 4) Хатаскрайники? — Вообще не поймут причем тут они и почему у них из-за кого-то проблемы. 5) Интернетные пертушки, радующиеся тут штурму Курска? — Так они в Оттаве и Хайфе радуются… Да и сколько таких ударов было. Хохлы привыкли уже и не замечают. Если это не послание хохлам, а просто военная операция, которая ускорит нашу победу, то и как-то приурочивать к Курску смысла нет. Разве что приберечь ракеты на всякий случай, вдруг под Курском у них получится получше и ракеты понадобятся на иные цели. Не понадобились. Поэтому полетели по привычным маршрутам. Ну есть еще вариант: по многочисленным просьбам российской общественности. Но я его даже не рассматриваю.
п.с. в какой-то степени Сергеев прав -если бы очень хотели ,то давно бы заблокировали украину ,как инструмент врагов
Прилетело хорошо! Особенно радует удар по газотранспортной инфраструктуре, “Пэтриотам” в Жулянах и военным складам. А чего ждали, спрашивается? И, как гласит принцип “Бритвы Оккама” – не усложняйте сущность без надобности чьими-то “заумными” речами.
Зима близко.
П.С. А те, кто не рад – тот вражина и G2.
Саныч, на той стороне реки сейчас также докладываю что все сбили и тут поразили. Если так долбить каждый день то будет толк, если раз в месяц толку не будет.