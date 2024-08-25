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Взаимоустойчивое сотрудничество

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Взаимоустойчивое сотрудничество

Напомним коротенько: в 2017 году телеграм блокировали (пытались блокировать) за неисполнение закона Яровой, обязывающего хранить переписку на расположенных в России серверах и предоставление ФСБ доступа к этой переписке по запросу.

В 2020 году власти США торпедировали проект TON в его первоначальном виде, что привело к необходимости возврата инвестиций на сумму 600 млн долларов. Компания была на грани банкротства, публика морально готовилась к смерти проекта.

И в том же 2020 году буквально в течение пары недель все поменялось: блокировка в России была неожиданно снята, вскоре нашлись и деньги на уплату долгов. Дела пошли в гору, телеграм стал фактически официальным мессенджером в России, в том числе и в госучреждениях.

Связаны ли эти два события, мы утверждать не станем, но на фоне слухов о крупных российских инвесторах во вторую итерацию TON удивимся, если по крайней мере одна спецслужба (та, в которой работал наш президент) не получила в связи с ними доступа к переписке в ТГ.

Удивимся также, если доступа не имеют и американские спецслужбы. У телеграма собственные, расположенные в разных частях света сервера, однако маршрутизация ведется через сервисы Amazon, Cloudflare, Google. Именно благодаря их возможностям по бесконечной генерации ip-адресов телеграм успешно противостоял блокировкам в России.

Как вы понимаете, этот метод подходит и для обратного, для эффективной блокировки, так что у США с самого начала существования телеграма были все рычаги для получения доступа к любой переписке в нем, и наивно думать, что они ими не пользуются.

Этот пост не про судьбу Павла Дурова, а про судьбу телеграма. Успешный стартап крайне редко остается под контролем его автора. Наоборот, как только проект набирает силу и начинает реально на что-то влиять, его создателя так или иначе оттирают от руля: либо выгоняют утренним решением совета директоров, либо оставляют в роли свадебного генерала и медийного фасада.

Мы думаем, что в отношении телеграма это произошло в 2020 году, когда Дуров полностью или частично передал контроль над компанией группе российских инвесторов в обмен на денежные вливания и разблокировку сервиса в нашей стране.

А зачем все-таки французы наехали на Дурова? Предположим, что ЕС через них пытается получить хоть какие-то возможности по контролю за соцсетями: у них-то сейчас нет никаких в силу отсутствия собственных соцсетей. Отсюда и терки с твиттером, и душнейшее европейское законодательство про ответственность платформ за контент, которое направлено на всех, а не только на телеграм.

Короче, мсье жандарм хочет иметь такие же возможности, как товарищ майор и его коллеги из ЦРУ: без ордеров, без шума и пыли, в порядке взаимоуважительного сотрудничества получать доступ к любой переписке.

https://t.me/vatfor/9508 – цинк

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В 2017 году Telegram пытались заблокировать в России за неисполнение закона Яровой.

2. В 2020 году власти США заблокировали проект TON, что поставило компанию на грань банкротства.

3. В том же 2020 году ситуация резко изменилась: блокировка в России была снята, нашлись деньги на уплату долгов.

4. Предполагается, что Telegram предоставил доступ к переписке российским спецслужбам.

5. Вероятно, доступ к переписке имеют и американские спецслужбы через сервисы Amazon, Cloudflare, Google.

6. Автор считает, что в 2020 году Дуров полностью или частично передал контроль над компанией российским инвесторам.

7. Арест Дурова во Франции рассматривается как попытка ЕС получить контроль над социальными сетями.

Вывод:
Статья предполагает, что Telegram, несмотря на публичный имидж защитника приватности, фактически сотрудничает с различными спецслужбами, предоставляя им доступ к пользовательским данным. Арест Дурова во Франции рассматривается как часть более широкой борьбы за контроль над социальными сетями и мессенджерами, где различные государства стремятся получить доступ к пользовательским данным. Автор подчеркивает, что успешные стартапы редко остаются под контролем их создателей, и предполагает, что Дуров уже мог потерять реальный контроль над Telegram.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9342747.html
Метки: telegram, дуров, Европа, Интернет, нато, социальные сети, Франция, фсб, цензура, цру
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