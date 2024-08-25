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В Париже арестовали Павла Дурова

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В Париже арестовали Павла Дурова. Следствие намеревается установить характер отношений Дурова с Кремлем. Свобода и демократия, как мы любим.

Павел Дуров видимо не понял, что Европа нынче погружается в тоталитаризм, где его рассказы про свободу слова и мнений никому не интересны.

А мог бы спокойно жить на даче в Подмосковье…

Когда говорят, что миллиардеры умные люди.

1. Получаем гражданство страны НАТО.
2. Приезжаем в Азербайджан на встречу с Путиным.
3. Приезжаем после этого в страну НАТО, где получили гражданство.
4. Удивляемся угрозе посадки на 20 лет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9341631.html
Метки: telegram, Европа, Интернет, Франция, цензура
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