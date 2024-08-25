В Париже арестовали Павла Дурова
В Париже арестовали Павла Дурова. Следствие намеревается установить характер отношений Дурова с Кремлем. Свобода и демократия, как мы любим.
Павел Дуров видимо не понял, что Европа нынче погружается в тоталитаризм, где его рассказы про свободу слова и мнений никому не интересны.
А мог бы спокойно жить на даче в Подмосковье…
Когда говорят, что миллиардеры умные люди.
1. Получаем гражданство страны НАТО.
2. Приезжаем в Азербайджан на встречу с Путиным.
3. Приезжаем после этого в страну НАТО, где получили гражданство.
4. Удивляемся угрозе посадки на 20 лет.