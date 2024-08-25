Я не собиралась продолжать тему отмены старших классов, но тут же – по закону притяжения мысли – стали приходить известия на эту самую тему. Вот типичные образчики.

«Выгоняют из школы»: на Урале родители пожаловались, что не могут отдать детей в 10-ый класс

В Екатеринбурге родители возмущены, так как не могут отдать детей в 10-ый класс.

Родители 10-классников рассказывают, как учеников с хорошими оценками отчисляют из школ.

К проблеме подключилась Генеральная прокуратура.

В общем, в абсолютно бесполезный 10-й класс ещё и не вдруг попадёшь! В Москве-то вроде всех берут, а вот на Урале, видимо, чересчур буквально и близко к сердцу восприняли известия о новой индустриализации. Настолько буквально, что в дело вмешалась аж Генеральная прокуратура, чтобы отстоять законное право оболтусов на счастливое детство и оградить их от всякой попытки вовлечения в производительный труд и вообще в полезную деятельность.

Тут ещё есть такой поворот сюжета. Одна прошаренная мамаша мне объяснила: в 10-й класс, так сказать, общего профиля, т.е. без специализации – попасть проще пареной репы, а вот в специализированный… тут потруднее будет.

Поразительное дело: в явным образом специализированный техникум или ПТУ – не хотят, а в кое-как специализированный класс – стремятся. Я говорю «кое-как», потому что средняя школа генетически не приспособлена ни для какой специализации. Она когда-то родилась именно как заведение общего образования, не дающее – принципиально! – никакой профессии. Она – наследница царской гимназии, которая выпускала просто всесторонне образованных людей. Недаром она называлась классической: в её фундаменте лежала идея о всесторонне развитой личности античного образца. Насколько это удавалось – большой вопрос; если почитать Василия Розанова или Михаила Меньшикова – удавалось не очень, но по замыслу было так. Ничему прикладному, никакому ремеслу ни в царской гимназии, ни в советской средней школе не учили. Попытки учить в средней школе чему-то практическому всегда были неудачными. Когда-то в хрущёвские времена была попытка давать школьникам что-то вроде рабочей профессии, для чего и продлили курс на один год (одиннадцать лет вместо десяти). Просуществовала эта затея несколько лет, да и была без шума отменена. Сейчас специализация старших классов сводится просто к подготовке к ЕГЭ по определённым предметам при полном игнорировании всех «ненужных» дисциплин.

Почему же школьники всё-таки рвутся в 10-й класс? Ну, во-первых, рвутся больше родители, чем школьники. Сами школьники, если им разрешает семья, часто предпочитают ПТУ/техникум.

Родители часто хотят, чтобы дитя пошло в 10-й класс, просто по привычке. Легче продолжать делать нечто привычное, чем менять траекторию движения.

Влияет здесь и то, что сами родители в большинстве случаев заканчивали именно полную школу – 10 или 11 классов, в зависимости от исторического периода. «Мы учились в старших классах – пускай и ребёнок поучится», – рассуждает семья.

Но главная причина, как мне кажется, не в этом. Уход в техникум/ПТУ – это некое унижение. Вроде как лучшие остаются, а плоховатых – выгоняют. Нет, не выгоняют – они сами уходят? Да, формально так, но в глубине – всё-таки выгоняют. А быть выгнанным – кому охота? Очень часто этот мотив – унижения – даже не доводится до сознания, но он – есть, и он управляет поведением, ученическим и родительским.

Точно так же ощущался уход из школы и в мои школьные годы – как унижение, как клеймо второсортности. Хотя, разумеется, были прекрасные техникумы, училища, куда сдавались непростые экзамены, но – остаться в школе было более престижно. В этом нет логики, но не следует преувеличивать роль логики в человеческом поведении. После того, как человек удовлетворил первичные потребности в пище и крове, его по жизни ведёт престиж (что бы он внутри себя ни думал). Так вот ПТУ/техникум – это было менее престижно, чем 10-й класс.

Теперь представьте себе, что старших классов – нет. И после 9-го (лучше 8-го) все – подлинно ВСЕ – уходят из школы. И поступают кто куда. Выгонять больше неоткуда, никто не унижен, никто не второсортен. Каждый находит место по душе и по способностям. При этом он получает подлинную, не фиктивную, специализацию. Это даже не специализация, а прямо-таки профессия – поди плохо! После ПТУ/техникума открываются блистательные перспективы: можно пойти поработать, а потом поступить в вуз. Но поступить осознанно, понимая, что и, главное, зачем ты учишь. Может быть и такой вариант: мечтала девочка о профессии врача, а другая – учительницы. Закончили соответственно мед- и педучилище. Та, что мечтала о медицинской карьере, поняла, что работать в больнице или поликлинике – это не для неё. Ну что ж, лучше понять это раньше, в двадцать, а не в 25-26 лет. Значит, будет заниматься чем-то другим. А та её подруга, что поступила в педучилище – успешно его закончила, пошла работать в школу учительницей начальных классов. А потом закончила вуз и выучилась на учительницу-словесницу. И всё сложилось благополучно.

Последняя история – не просто умозрительный пример. У моего сына в начальной школе преподавала учительница, которая имела два диплома – учительницы начальных классов, который получила в педучилище, и русского-литературы, который получила в пединституте. Она учила моего сына и его одноклассников сначала в начальной школе, а потом «перешла» с ними в пятый класс и стала преподавать русский и литературу, оставшись классным руководителем. Кстати, они до сих пор встречаются с нею, уже глубокой старушкой.

Словом, если мы хотим не на словах, а на деле, двинуться вперёд, индустриализировать страну, достичь значимых успехов, надо прекратить это бессмысленное, расслабляющее сидение в старших классах. И наконец заняться делом.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС. Студентка Анастасия Беспаленко во время сварочных работ в Спасском политехническом техникуме. Анастасия стала первой девушкой, которая получила профессию сварщика в техникуме. Девушка учится по специальности "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". На втором курсе она решила получить дополнительную профессию – сварщик.

Татьяна Воеводина

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автор выступает за отмену старших (10-11) классов в школе.

2. В некоторых регионах России уже наблюдаются трудности с поступлением в 10-й класс.

3. Специализация в старших классах школы менее эффективна, чем в ПТУ или техникуме.

4. Многие родители и ученики стремятся в 10-й класс из-за престижа и привычки, а не практической пользы.

5. Уход из школы после 9-го класса часто воспринимается как унижение, хотя это нелогично.

6. Отмена старших классов позволит всем учащимся найти место по способностям без чувства "второсортности".

7. После ПТУ/техникума открываются хорошие перспективы: можно работать или поступить в вуз более осознанно.

8. Раннее получение профессии позволяет быстрее понять, подходит ли выбранная сфера.

9. Автор считает, что для индустриализации страны и достижения успехов нужно прекратить "бессмысленное сидение в старших классах".

Вывод:

Автор статьи предлагает радикальную реформу системы образования, отменив старшие классы школы в пользу более раннего профессионального образования. По мнению автора, это поможет учащимся быстрее определиться с будущей профессией, избежать социальной стигматизации и более эффективно подготовиться к реальной работе или дальнейшему обучению в вузе. Такой подход, по мнению автора, будет способствовать индустриализации страны и общему прогрессу. Однако стоит отметить, что эта позиция является дискуссионной и может вызвать споры в обществе.