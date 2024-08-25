Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Сухопутные империи, или Конец морских держав | Андрей Школьников

0 0


Геостратег Андрей Школьников рассуждает о морских державах и о том, что в нынешнем своём состоянии они не имеют особых перспектив.

Ведущий: Роман Шахов

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Морская держава – это государство, контролирующее ключевые морские пути и потоки (финансовые, информационные, торговые).

2. В современном мире существует одна морская империя (США) и одна морская держава (Великобритания).

3. Основой могущества морских держав исторически была "треугольная торговля", включавшая незаконные/аморальные элементы (работорговля, наркотики и т.д.).

4. Современная глобальная система контроля потоков, созданная США, разрушается.

5. В будущем вероятен распад мира на пан-регионы, где могут появиться локальные морские державы.

6. Для сохранения статуса морские державы должны эволюционировать в империи.

7. Морским державам необходим источник сверхприбыли, часто связанный с нелегальной деятельностью.

8. В России потенциально может появиться регион, живущий по "морским законам" (например, Одесса).

Вывод:
Концепция морской державы трансформируется в современном мире. Классические морские державы уходят в прошлое, уступая место более сложным геополитическим образованиям – империям. Однако принципы контроля ключевых потоков и наличия высокорентабельных (часто полулегальных) источников дохода остаются актуальными для сохранения глобального влияния. Будущее, вероятно, за крупными региональными игроками, совмещающими характеристики морских и континентальных держав.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WaZBJSK48Qg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"О черноморских проливах"
Пётр Первый - неоднозначная личность в истории Европы или кто разрешил откопать древний город в устье Невы.
Анализ положения России – взгляд из прошлого
Забытая война, забытая Победа?!?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru