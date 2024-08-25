Сухопутные империи, или Конец морских держав | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников рассуждает о морских державах и о том, что в нынешнем своём состоянии они не имеют особых перспектив.
Ведущий: Роман Шахов
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Морская держава – это государство, контролирующее ключевые морские пути и потоки (финансовые, информационные, торговые).
2. В современном мире существует одна морская империя (США) и одна морская держава (Великобритания).
3. Основой могущества морских держав исторически была "треугольная торговля", включавшая незаконные/аморальные элементы (работорговля, наркотики и т.д.).
4. Современная глобальная система контроля потоков, созданная США, разрушается.
5. В будущем вероятен распад мира на пан-регионы, где могут появиться локальные морские державы.
6. Для сохранения статуса морские державы должны эволюционировать в империи.
7. Морским державам необходим источник сверхприбыли, часто связанный с нелегальной деятельностью.
8. В России потенциально может появиться регион, живущий по "морским законам" (например, Одесса).
Вывод:
Концепция морской державы трансформируется в современном мире. Классические морские державы уходят в прошлое, уступая место более сложным геополитическим образованиям – империям. Однако принципы контроля ключевых потоков и наличия высокорентабельных (часто полулегальных) источников дохода остаются актуальными для сохранения глобального влияния. Будущее, вероятно, за крупными региональными игроками, совмещающими характеристики морских и континентальных держав.